Sjajna Austrijanka slavila i na Kronplatzu, Zrinka Ljutić ostala bez druge vožnje veleslaloma

Austrijska skijašica Julia Scheib pobijedila je u utorak u veleslalomu Svjetskog kupa u talijanskom Kronplatzu, upisavši četvrtu pobjedu u karijeri u utrkama Svjetskog kupa.

Scheib je bila treća nakon prve vožnje, ali je najboljim vremenom u drugoj utrci stigla do pobjede. Druga je bila Švicarka Camille Rast (+0.37), a treće mjesto pripalo je Šveđanki Sari Hector (+0.46), koja je bila najbrža u prvoj vožnji.

Najbolja skijašica današnjice Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja ima 107 pobjeda u Svjetskom kupu, zauzela je četvrto mjesto (+0.86).

Foto: Felice Calabro'

Devet mjeseci nakon teške ozljede lijeve noge na skijaške staze vratila se aktualna pobjednica Svjetskog kupa Talijanka Federice Brignone te je odličnim nastupom u obje utrke osvojila šesto mjesto (+1.23).

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije ušla u drugu vožnju, nakon što je u prvoj utrci sa zaostatkom od 4.41 sekunde bila 39.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Mikaela Shiffrin sa 973 boda, a druga je Camille Rast sa 833 boda. Julia Scheib, koja je vodeća u poretku veleslalomašica, popela se na petu poziciju sa 560 bodova. Zrinka Ljutić u ukupnom poretku Svjetskog kupa nalazi se na 15. mjestu sa 286 bodova.