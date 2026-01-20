Obavijesti

SVJETSKI KUP U ITALIJI

Sjajna Austrijanka slavila i na Kronplatzu, Zrinka Ljutić ostala bez druge vožnje veleslaloma

Piše HINA,
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Julia Scheib trijumfirala u veleslalomu u Kronplatzu! Nakon treće pozicije u prvoj vožnji, briljirala u drugoj i osvojila zlato. Skijaška senzacija Shiffrin na četvrtom mjestu, a povratnica Brignone šesta

Austrijska skijašica Julia Scheib pobijedila je u utorak u veleslalomu Svjetskog kupa u talijanskom Kronplatzu, upisavši četvrtu pobjedu u karijeri u utrkama Svjetskog kupa. 

Scheib je bila treća nakon prve vožnje, ali je najboljim vremenom u drugoj utrci stigla do pobjede. Druga je bila Švicarka Camille Rast (+0.37), a treće mjesto pripalo je Šveđanki Sari Hector (+0.46), koja je bila najbrža u prvoj vožnji. 

Najbolja skijašica današnjice Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja ima 107 pobjeda u Svjetskom kupu, zauzela je četvrto mjesto (+0.86). 

Foto: Felice Calabro'

Devet mjeseci nakon teške ozljede lijeve noge na skijaške staze vratila se aktualna pobjednica Svjetskog kupa Talijanka Federice Brignone te je odličnim nastupom u obje utrke osvojila šesto mjesto (+1.23). 

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije ušla u drugu vožnju, nakon što je u prvoj utrci sa zaostatkom od 4.41 sekunde bila 39. 

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Mikaela Shiffrin sa 973 boda, a druga je Camille Rast sa 833 boda. Julia Scheib, koja je vodeća u poretku veleslalomašica, popela se na petu poziciju sa 560 bodova. Zrinka Ljutić u ukupnom poretku Svjetskog kupa nalazi se na 15. mjestu sa 286 bodova. 

