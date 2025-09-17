Obavijesti

Sjajna utakmica Slavije i Bodo/Glimta, Oršićev Pafos izvukao bod s igračem manje

Sjajna utakmica Slavije i Bodo/Glimta, Oršićev Pafos izvukao bod s igračem manje
Hrvatski nogometaši Mislav Oršić za Pafos je zaigrao od 33. minute i bio je jedan od boljih igrača u gostujućim redovima

U prvom kolu nove sezone Lige prvaka nogometaši praške Slavije i norveškog Bodo Glimta su odigrali 2-2 iako je domaći sastav do 78. minute vodio s 2-0.

Činilo se da će junak Slavije biti dvostruki strijelac Youssoupha Mbodji. Senegalac je prvi pogodak postigao u 23. minuti nakon lijepe akcije domaćeg sastava koji je bio bolji u prvom poluvremenu, ali je odmor dočekao s tim jednim golom prednosti.

Gosti su do izjednačenja mogli doći u 54. minuti kada je dosuđen jedanaesterac za Bodo, ali je pomalo traljavi udarac Hogha obranio vratar Slavije Stanek. Novi je pogodak Mbodji postigao u 74. minuti za 2-0, ali samo četiri minute kasnije Bassi je zabio na drugoj strani za 1-2 i neizvjesnu završnicu.

UEFA Champions League - Olympiacos v Pafos
Do kraja je Slavia propustila nekoliko sjajnih prilika za 3-1 i potom bila kažnjena u 90. minuti kada je Fet sjajno odapeo volej udarac, a lopta se od grede odbila u mrežu za konačnu podjelu bodova.

Utakmicu bez pogodaka na startu su Lige prvaka odigrali Olympiakos i debitant ciparski Pafos u Pireju. Uvodnih pol sata u Pireju prošlo je u sporom ritmu i bez pravih prilika, a onda je domaći sastav nenadano došao do prednosti u vidu broja igrača na terenu. Bruno je neoprezno startao u 26. minuti i zaradio drugi žuti karton. Premda je sve do kraja imao igrača više na travnjaku Olympiakos takvu prednost nije naplatio pogotkom i izostala je time očekivana pobjeda grčkog prvaka.

Hrvatski nogometaši Mislav Oršić za Pafos je zaigrao od 33. minute i bio je jedan od boljih igrača u gostujućim redovima.

