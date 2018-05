Sjajni Dončić nakon Slovenije i Real odveo do vrha Europe!

Nevjerojatan je bio Luka Dončić na Final fouru u Beogradu. Fantastični Slovenac je došao do prvog klupskog naslova Europe i odveo Real Madrid do desetog u njihovoj povijesti te pokupio nagradu za najkorisnijeg igrača Final foura. Time je spriječio jednog od najboljih trenera u Europi, Željka Obradovića da dođe do jubilarnog desetog naslova. Fantastičnom predstavom u završnici Eurolige, Dončić će sigurno dobiti pozive mnogih NBA klubova za treninge uoči drafta. Svi bi htjeli dovesti ovakvu igračinu, a za sad najviše šansi ima Sacramento, kojima pripada drugi pick.

Gledali smo vrlo napeto prvo poluvrijeme u Beogradu. Fenerbahče je na samom početku pokušao preuzeti inicijativu i dolazi do prednosti 11-6. Nakon toga je Real dao gas više i u drugoj četvrtini došao do osjetnije prednosti i vodstva 25-17, no tada ulazi spasitelj Fenerbahčea Nicolo Melli. Sjajni Talijan je samo u drugoj četvrtini zabio 11 koševa uz sjajan šut 4 od 5, što je Turke potpuno vratilo u igru.

Fener je znao od koga im prijeti najveća opasnost, stoga su jako pazili na sjajnog Slovenca Luku Dončića. No, ni to im nije pomoglo, jer je Dončić preuzeo ulogu razigravača i asistirao svojim suigračima. Na predah se otišlo s prednošću od dva razlike za Fenerbahče (40-38).

Sjajna i napeta utakmica se nastavila u drugom poluvremenu. Fabien Causer, koji do tada nije zabio nijedan koš, krenuo je u otvorenu bitku s rasplamsalim Mellijem, i u samo 15 minuta utrpao čak 15 koševa Turcima. Tu je počeo otvoreni rat u Beogradu gdje su "kraljevi" pokazali veću individualnu moć i do kraja četvrtine došli do prednosti od 8 razlike.

Opet se "upalio Melli", no jednostavno nije mogao sam nositi s raspoloženim Realovim Šuterima. Poveli su "kraljevi" pet minuta prije kraja deset razlike, no ni tu se nisu predavali žilavi protivnici. Samo 20 sekundi prije kraja Dixon pogađa tricu, donosi veliku dramu u utakmicu i dovodi Fener na samo tri razlike.

Propustili su nekoliko napadačkih skokova te im je na kraju presudilo polaganje Thompsona i završilo je konačnih 85-80. Kod Fenerbahčea su u ovoj utakmici potpuno podbacili glavni igrači Datome Luigi i Jan Vesely. No, iskočio je fantastični Nicolo Melli zabivši 28 koševa, koji se ipak nije mogao sam nositi s Realom. Najbolji u redovima prvaka je bio igrač s klupe Causer s 17 koševa, i slovensko čudo od djeteta Luka Dončić sa 15 koševa. Ovo je Realu deseti naslov prvaka Europe...

Treće mjesto osvojio je Žalgiris iz Kaunasa koji je sa 79-77 (22-19, 19-16, 28-13, 10-29) svladao CSKA iz Moskve. Paulius Jankunas i Vasilije Micić ubacili su po 15 poena za Žalgiris, dok su Mihail Kulagin i Othello Hunter postigli po 14 koševa za CSKA.