Sjajni hokejaši Siska srušili su Red Bull i pobjedom otvorili 'master rundu' u Alpskoj ligi
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sisak deklasirao protivnike. S 4-0 pobjedom nad Red Bulls Juniorsima, Vitezovi potvrdili sjajnu formu . Bio je to četvrti susret sezone s ekipom iz Salzburga i treća pobjeda Siščana

Hokejaši Siska u četvrtak su otvorili "master rundu" Alpske lige čistom 4-0 (1-0, 3-0, 0-0) pobjedom protiv Red Bulls Juniorsa koji su prvi dio sezone završili kao vodeći. 

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sisak je pružio sjajnu predstavu u kojoj je dominirao većinu utakmice, odlično koristio situacije s igračem više te uputio čak 41 udarac na vrata gostiju istovremeno sačuvavši svoju mrežu netaknutom.  Bio je to četvrti susret sezone s ekipom iz Salzburga i treća pobjeda Siščana koji večeras na Zibelu nisu dali nikakve šanse prvacima regularne sezone.

Danila Larionovs doveo je domaće u vodstvo u 14. minuti. Još tri paka završila su u golu austrijske momčadi u drugoj trećini. Strijelci su bili Niko Čavlović, Yeob Kim i Patrik Dobrić. U posljednjem periodu Salzburg je bacio sve karte u napad, dok se Sisak fokusirao na obranu i u tome bio više nego uspješan, omogućivši svom pouzdanom vrataru Vilimu Rosandiću treći shutout sezone.

Sisak je sada drugi na ljestvici master runde, koju čini pet prvoplasiranih ekipa iz regularne sezone, iza austrijskog EKZ iz Zell am Seea, dok su Juniori pali na treće mjesto. Iduću utakmicu Vitezovi igraju 17. veljače također u Sisku kada dočekuju EKZ.

