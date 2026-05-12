Sjajni Stefano na konju Kadiru donio zlato s utrke u Toscani!

Istarski jahači iz tima Endurance Team Istra ostvarili su izvanredan uspjeh na prestižnom međunarodnom turniru daljinskog jahanja "Festival Terre Toscane", održanom proteklog vikenda u talijanskom Montalcinu. U konkurenciji od 300 jahačkih parova iz cijelog svijeta, istarski je tim osvojio zlato, ostvario plasman u top pet i osigurao važne kvalifikacije za nadolazeća prvenstva. Vrhunac vikenda bila je pobjeda Stefana Osipa, čiji je trijumf obilježen intoniranjem hrvatske himne u srcu Toskane.

Osip je sa svojim konjem Kadirom u najzahtjevnijoj utrci prvenstva, CEI3* na 140 kilometara. Kako su naveli u objavi, Osip je utrku završio s prosječnom brzinom od 16,5 km/h, a pobjedu je osigurao impresivnim finišem, odjahavši posljednji krug brzinom od čak 20,2 km/h. Uspjeh je tim veći jer je Kadiru ovo bila prva utrka najvišeg ranga, a osim zlatne medalje, osvojio je i prestižnu nagradu "Best Condition" za konja u najboljoj kondiciji. Ovom pobjedom par je došao na korak do kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Obitelj Osip u jahanju je već dugi niz godina. Stefano je u veljači završio jednu od najtežih konjičkih utrka na svijetu u Saudijskoj Arabiji te je osam sati proveo u sedlu, a sada je "pomeo" Italiju. Njegov brat Antonio također jaše te je prošle godine bio slavodobitnik jubilarne 50. Trke na prstenac u Barbanu.

Endurance Team Istra, koji djeluje kao natjecateljski ogranak Konjičkog kluba Soko iz Pazina i slovi za najuspješniji takav tim u Hrvatskoj, pokazao je snagu cijele ekipe. U utrci CEI2* na 120 kilometara, Barbara Šošić s kobilom Morgana By Edessa osvojila je visoko peto mjesto. Utrku su završile s prosječnom brzinom od 16,2 km/h te su time osigurale kvalifikacije za najduže utrke od 160 kilometara.

Posebno važan rezultat ostvarila je i juniorka Tara Morić sa svojim konjem Siglavy Bagdady Bahram. Uspješno je završila svoju prvu međunarodnu utrku CEI1* na 100 kilometara, zauzevši 14. mjesto u konkurenciji 26 natjecatelja. Ovim je nastupom Tara ostvarila kvalifikacije za nastup na Balkanskom prvenstvu u kategoriji juniora.