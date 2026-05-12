Sjajni Stefano na konju Kadiru donio zlato s utrke u Toscani!

Foto: croatian equestrian federation

Istarski jahači briljirali u Toskani! Osip i konj Kadir osvojili zlato, a tim Endurance Team Istra pokazao snagu na međunarodnom turniru. Hrvatska himna odjekivala Toskanskim krajolikom

Istarski jahači iz tima Endurance Team Istra ostvarili su izvanredan uspjeh na prestižnom međunarodnom turniru daljinskog jahanja "Festival Terre Toscane", održanom proteklog vikenda u talijanskom Montalcinu. U konkurenciji od 300 jahačkih parova iz cijelog svijeta, istarski je tim osvojio zlato, ostvario plasman u top pet i osigurao važne kvalifikacije za nadolazeća prvenstva. Vrhunac vikenda bila je pobjeda Stefana Osipa, čiji je trijumf obilježen intoniranjem hrvatske himne u srcu Toskane.

Osip je sa svojim konjem Kadirom u najzahtjevnijoj utrci prvenstva, CEI3* na 140 kilometara. Kako su naveli u objavi, Osip je utrku završio s prosječnom brzinom od 16,5 km/h, a pobjedu je osigurao impresivnim finišem, odjahavši posljednji krug brzinom od čak 20,2 km/h. Uspjeh je tim veći jer je Kadiru ovo bila prva utrka najvišeg ranga, a osim zlatne medalje, osvojio je i prestižnu nagradu "Best Condition" za konja u najboljoj kondiciji. Ovom pobjedom par je došao na korak do kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Obitelj Osip u jahanju je već dugi niz godina. Stefano je u veljači završio jednu od najtežih konjičkih utrka na svijetu u Saudijskoj Arabiji te je osam sati proveo u sedlu, a sada je "pomeo" Italiju. Njegov brat Antonio također jaše te je prošle godine bio slavodobitnik jubilarne 50. Trke na prstenac u Barbanu.

Endurance Team Istra, koji djeluje kao natjecateljski ogranak Konjičkog kluba Soko iz Pazina i slovi za najuspješniji takav tim u Hrvatskoj, pokazao je snagu cijele ekipe. U utrci CEI2* na 120 kilometara, Barbara Šošić s kobilom Morgana By Edessa osvojila je visoko peto mjesto. Utrku su završile s prosječnom brzinom od 16,2 km/h te su time osigurale kvalifikacije za najduže utrke od 160 kilometara.

Posebno važan rezultat ostvarila je i juniorka Tara Morić sa svojim konjem Siglavy Bagdady Bahram. Uspješno je završila svoju prvu međunarodnu utrku CEI1* na 100 kilometara, zauzevši 14. mjesto u konkurenciji 26 natjecatelja. Ovim je nastupom Tara ostvarila kvalifikacije za nastup na Balkanskom prvenstvu u kategoriji juniora.

