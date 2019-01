Čitluk show u NBA ligi: Super Zubo razbio Sunse s 24 koša!

Trener LA Lakersa Luke Walton svojoj je momčadi prije utakmice sa Phoenix Sunsima dao, za današnji stil igre u NBA, atipični zadatak: napadajte 'reket', glavnu štetu napraviti im pod košem.

'Odaziv' nije bio masovan, ali jedan je igrač napravio točno što je trener tražio i - ugasio Sunca... Ivica Zubac: 24 poena (šut 9/16, slobodna bacanja 6-7), 16 skokova i 4 blokade! Igrač utakmice, glavno razlog zašto su Lakersi prekinuli niz od tri poraza iako su goste iz Arizone dočekali bez LeBrona, Kylea Kuzme, Tysona Chandlera i Lonza Balla.

The L.A. Zu went wild with 24 points and 16 rebounds tonight.https://t.co/MONRtPqZkF — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 28, 2019

- Izgurali smo ih od koša, zatvorili 'reket' njihovim centrima, a onda dignuli zid i bekovima kad su pokušali probiti zadnju crtu obrane - pričao je Zubac nakon tekme, 16. bez LeBrona i skora 6-10 u toj seriji utakmica bez najboljeg košarkaša svijeta.

Dragan Bender igrao je manje nego inače, 13 minuta. Dovoljno za 5 poena i 3 skoka, ni približno dovoljno da se ugrozi Zupca i Lakerse koji su na kraju slavili 116:102.

Žižić ukrotio Bikove

Cleveland je u dvoboju začelja Istoka otišao u Chicago. Jedini raspoloženi Bik bio je Finac Markkanen s 21 poenom i 15 skokova, a naš je centar u 36 minuta složio više nego solidan učinak 8-14-3, zatvorio prostor pod košem Cavaliersa koji su u finišu dobili s tri razlike, 104:101.

Dario Šarić i Minnesota nikako da ulove ritam. Sinoć su doma izgubili od Jazzera (111:125), naš je košarkaš u pola sata na parketu dao 3 koša i imao 11 skokova,.

Mario Hezonja vratio se u sastav Knicksa. Trideset minuta u igri, solidnih 12 poena, 5 skokova i 1 asistencija, ali New York je očajno loš i Miami predvođen Hassanom Whitesideom lako se promarširao Madison Square Gardenom, 106:97.

Dončić čuda radi!

Za Luku Dončića počinje nedostajati superlativa! Jučer je upisao drugi triple-double karijere i postao najmlađi igrač u NBA povijesti sa dva ili više triple-doubleova u jednoj sezoni i najmlađi sa triple-double u koji je ugrađeno 30 poena! I to uz šutersku večer karijere - 35 poena na koje je dodao 12 skokova i 10 asistencija. Sve to nije bilo dovoljno za pobjedu nad Torontom, Kanađani su trijumfalno išetali iz Texasa, 123:120.

Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history with a 30-point triple-double 👀 pic.twitter.com/fN5xKGtFfQ — ESPN (@espn) January 28, 2019

Sjajni PG, Westbrook i Harden

Na ostalim parketima dominirale su uobičajene face, NBA klase Paul George (36 poena) i Russell Westbrook (16. triple-double sezone (13-13-11) koji su odveli OKC do 118:112 domaće pobjede nad Milwaukeejem (Nerlens Noel dvaput je opalio 'bananu' Giannisu!) i James Harden koji je sa 40 poena i 11 skokova (te raritetno vrhunskom obranom!) Rocketsima donio domaći 103:98 trijumf nad Orlandom.

Rezultati

Dallas-Toronto 120:123

Oklahoma City-Milwaukee 118:112

Houston-Orlando 103:98

Minnesota-Utah 111:125

San Antonio-Washington 132:119

New York-Miami 97:106

LA Lakers-Phoenix 116:102

Chicago-Cleveland 101:104

LA Clippers-Sacramento 122:108