Sjećate li ih se? Fifa je zabranila korištenje vuvuzela na SP-u. Bile su hit 2010. u Južnoj Africi

Kornva nogometna organizacija Fifa je zabranila vuvuzele na stadionima za vrijeme nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Vuvuzele, trube izrađene od duge plastične školjke, glavni su dio južnoafričkih nogometnih utakmica i osvojile su svijet na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. No, kritizirane su zbog svog zvuka.

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Uz vuvuzele, zviždaljke, trube i drugi uređaji koji proizvode pretjerano glasnu buku zabranjeni su na svih 16 stadiona Svjetskog prvenstva, prema FIFA-inom kodeksu ponašanja na stadionima. Instrumenti koji emitiraju laserske zrake, laserski pokazivači ili slične emisije također su zabranjeni.

Korijeni buke i bitka za naslijeđe

Iako je svijet za nju čuo tek 2010., povijest vuvuzele predmet je strastvenih rasprava i pravnih sporova u Južnoafričkoj Republici. Jedna teorija njezino porijeklo veže uz kudu rog, instrument načinjen od roga kudu antilope koji su zulu plemena koristila za komunikaciju i sazivanje sastanaka. Međutim, crkva Shembe, poznata i kao Nazaretska baptistička crkva, tvrdi da je vuvuzela njihov sveti instrument koji se koristi u obredima iscjeljivanja još od 1910. godine.

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Enoch Mthembu, glasnogovornik crkve, izjavio je da oni instrument koriste konstruktivnije od nogometnih navijača te su pokrenuli tužbu protiv komercijalnih proizvođača tražeći priznanje svog naslijeđa. S druge strane, nogometni navijač Freddie "Saddam" Maake tvrdi da je upravo on izumitelj, predstavivši fotografije na kojima s aluminijskom pretečom vuvuzele pozira još od sedamdesetih godina. Njegova priča kaže da je instrument nastao prilagodbom biciklističke trube, a upravo je on skovao i sam naziv 'vuvuzela'.

Globalna pozornica i zaglušujuća kontroverza

Komercijalizacija je započela kasnih devedesetih, kada je Neil van Schalkwyk, suvlasnik tvrtke Masincedane Sport, počeo s masovnom proizvodnjom plastičnih verzija. Prodaja je eksplodirala s dodjelom Svjetskog prvenstva Južnoafričkoj Republici, a do početka turnira zvuk vuvuzele postao je neizbježan. Reakcije su bile trenutačne i žestoke.

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Igrači poput Cristiana Ronalda i Xabija Alonsa žalili su se da se na terenu ne mogu koncentrirati niti komunicirati. Televizijske kuće diljem svijeta bile su zatrpane pritužbama gledatelja, a neke su čak pokušale razviti filtere za uklanjanje specifične frekvencije zvuka vuvuzele iz prijenosa. Studije su pokazale da buka može doseći i 131 decibel, što je usporedivo sa zvukom mlaznog motora i može uzrokovati trajno oštećenje sluha. Unatoč pozivima na zabranu, tadašnji predsjednik Fife Sepp Blatter stao je u obranu instrumenta.

​- To je afrička kultura, mi smo u Africi. Moramo im dopustiti da prakticiraju svoju kulturu koliko god žele - poručio je Blatter.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Nasljeđe i zabrane

Nakon završetka prvenstva, vuvuzela je brzo nestala s velikih sportskih natjecanja. Sama Fifa zabranila ju je na sljedećim turnirima, a njezinim primjerom povele su se i brojne druge sportske organizacije, od Uefe do NFL-a. Iako je njezin zvuk utišan na stadionima, ostala je snažan simbol jednog vremena i vjerojatno najkontroverzniji navijački rekvizit u povijesti, podsjetnik na jedinstvenu atmosferu prvog Svjetskog prvenstva održanog na afričkom kontinentu.

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FIFA je također zabranila gledateljima unošenje boca za vodu za višekratnu upotrebu, navodeći sigurnosne probleme. Posjetitelji koji prekrše pravila mogu biti odbijeni na ulazu ili udaljeni sa stadiona, navodi se u kodeksu.

Prošireno Svjetsko prvenstvo s 48 momčadi, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, održava se od 11. lipnja do 19. srpnja. Meksiko će otvoriti turnir protiv Južne Afrike 11. lipnja.

*uz korištenje AI-ja.