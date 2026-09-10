Sjećate li se kako su hrvatski navijači oduševili mladence u SAD-u? Priča je dobila nastavak!

Jedna od najljepših priča koja je pratila hrvatske navijače tijekom Svjetskog prvenstva u Philadelphiji sada dobiva nastavak - i to u Hrvatskoj! Ashton i Zach vjerojatno nisu ni slutili da će im se nakon vjenčanja dogoditi nešto što će pamtiti cijeli život. Netom nakon što su izrekli sudbonosno "da", izašli su na trg ispred hotela u Philadelphiji, gdje su naišli na skupinu raspjevanih hrvatskih navijača koji su krenuli na utakmicu s Ganom.

POGLEDAJTE SCENE U PHILADELPHIJI:

Pokretanje videa... VIDEO Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje | Video: Pixsell//

Hrvati su ih odmah okružili, zapjevali im i zaplesali oko njih. Mladenci su u prvi trenutak ostali zatečeni prizorom, no ubrzo su se priključili slavlju. Ashton su od emocija potekle i suze radosnice, a snimke njihova susreta s hrvatskim navijačima vrlo brzo su postale viralne i obišle svijet.

SP 2026 Philadelphia: Lokalni mladenci oduševljeni hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Što ću najviše pamtiti s te fešte koju smo imali s hrvatskim navijačima? Pamtit ćemo koliko su svi bili ugodni, sretni i uzbuđeni zbog nas! Nisam mogla vjerovati, bio je to zaista poseban trenutak koji vam ne možemo ni opisati riječima. Vaši navijači definitivno su nas učinili slavnima i hvala im na tome - ispričala je tada Ashton.

Susret u Philadelphiji očito je ostavio dubok trag. Mladenci su se toliko oduševili Hrvatskom i ljudima koje su ondje upoznali da su odlučili posjetiti zemlju čiji su ih navijači toliko oduševili.

Ashton i Zach sada stvarno stižu u Hrvatsku. Bračni par javio se videoporukom te objasnio da uskoro dolaze. Bit će na utakmici Hrvatske i Španjolske u sklopu Lige nacija na Poljudu, a posjetit će i Dubrovnik. Sve to organiziraju uz pomoć Udruge navijača "Mi Hrvati".

Tako će njihova priča, koja je počela potpuno slučajnim susretom s hrvatskim navijačima na ulicama Philadelphije, dobiti i hrvatski nastavak. Od svadbenog slavlja s Hrvatima do tribina Poljuda, nekoliko mjeseci kasnije Ashton i Zach upoznat će i zemlju koja im je ostala u posebnom sjećanju.