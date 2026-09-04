Sjećate li se Meksikanca koji je šokirao boksački svijet? Sad želi Hrgu: 'Takvi mi odgovaraju...'

Filip Hrgović (34 godine, 21-1) tek je osvojio IBF-ov pojas svjetskog prvaka, a red potencijalnih izazivača već se počeo slagati. Najnovije veliko ime koje se javno ponudilo hrvatskom teškašu je bivši ujedinjeni svjetski prvak Andy Ruiz Jr. (36, 35-2-1) Hrgović je prošlog vikenda u londonskoj O2 Areni zaustavio Mosesa Itaumu (21, 14-1) u devetoj rundi i osvojio upražnjeni IBF-ov naslov. Izdržao je snažan početak Britanca, dočekao njegov pad u fizičkoj spremi i zatim ga slomio u završnici. Ruiz sada otvoreno poručuje da bi želio upravo Hrgovića.

- Volio bih se boriti protiv Hrgovića. Mislim da mi njegov stil savršeno odgovara. Zato smo i izabrali velikog, golemog protivnika - rekao je Ruiz uoči svog povratka u ring.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Amerikanac meksičkog podrijetla u petak će u Prudential Centeru u Newarku boksati protiv Poljaka Damiana Knybe (30, 17-1). Njegov stožer očito taj meč vidi i kao dobru provjeru prije mogućih borbi protiv velikih teškaša poput Hrgovića. Knybe je jedini put izgubio u siječnju, kada ga je u trećoj rundi zaustavio aktualni WBC-ov prvak Agit Kabayel (33, 27-0).

Hrvatski boksač nakon pobjede nad Itaumom jasno je rekao da ga najviše zanimaju borbe za ujedinjenje pojaseva. Posebno želi revanš s WBO-ovim prvakom Danielom Duboisom (28, 23-3), jedinim boksačem koji ga je pobijedio u profesionalnoj karijeri, a otvoren je i za okršaj s WBC-ovim prvakom Kabayelom. Kabayel je već poručio da želi tu borbu, dok Duboisa 17. listopada čeka revanš protiv Fabija Wardleyja. Hrgović bi zato rado čekao pobjednika tog meča i napao drugi svjetski pojas.

Problem mu, međutim, predstavlja Frank Sanchez (34, 26-1). Kubanac je prije borbe Hrgovića i Itaume pristao, uz financijsku pomoć, odstupiti od prilike za upražnjeni IBF-ov naslov pod uvjetom da dobije borbu protiv pobjednika. IBF mu je time zajamčio poziciju izazivača, pa bi Hrgovićeva prva obrana naslova prema sadašnjem rasporedu trebala biti upravo protiv Sancheza. Promotor Frank Warren također je nakon borbe protiv Itaume poručio da hrvatskog prvaka sljedećeg čeka Kubanac.

Foto: Nick Potts

Hrgović bi taj scenarij ipak želio izbjeći. Nakon osvajanja pojasa poručio je da bi Sanchez mogao ponovno prihvatiti financijsku naknadu za odstupanje kako bi on prije toga odradio borbu za ujedinjenje naslova. Sanchezov tim tvrdi da IBF takvu mogućnost trenutačno ne dopušta. Zbog toga je Sanchez i dalje najizgledniji Hrgovićev sljedeći protivnik, dok je Ruizova prozivka zasad više najava njegove želje nego konkretan plan za iduću borbu hrvatskog teškaša.

Ruiz se osvrnuo i na Itaumin prvi profesionalni poraz te mladom Britancu poslao poruku podrške.

- Ne slušaj sve kritičare. Još si mlad, blagoslovljen si. Imaš nevjerojatan talent, samo ostani fokusiran i nastavi jako trenirati - poručio mu je.