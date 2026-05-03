Sjećate li se sudačkog spreja? Razlog nestanka će vas šokirati

Sudački sprej široko je predstavljen na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine i odmah je osvojio srca navijača diljem svijeta. Sucima je omogućio da jasno označe poziciju lopte i živog zida pri izvođenju slobodnih udaraca, a učinkovito je suzbijao varanje, posebno igrače koji su pomicali zid ili loptu prije udarca.

Conmebol ga je koristio još od 2009., no tek je Mundijal 2014. sprej predstavio globalnoj publici.

Iza kulisa je, međutim, tinjao ozbiljan pravni spor. Brazilac Heine Allemagne izumio je sprej još 2000. godine i optužio Fifu da ga koristi bez odgovarajuće naknade za patentirani proizvod. Allemagne je od Fife tražio odštetu od 37 milijuna eura, a pravna bitka trajala je punih 23 godine, do svibnja 2024. godine.

Brazilski sud stao je na stranu izumitelja i naredio Fifi da prestane koristiti sprej na nekim natjecanjima dok traje sudski postupak. Krovna nogometna organizacija osporavala je odluke i nastavila se braniti na sudu, no to je značilo postupno povlačenje spreja s pojedinih natjecanja.

Vrhovni sud Brazila naposljetku je odbio žalbu Fife i naredio savezu isplatu odštete Allemagni i njegovoj tvrtki.

- Pobijedio sam Fifu u svakom pogledu. Ovo je priča o Davidu i Golijatu. Fifa je div, a bila je to 23-godišnja bitka - izjavio je tada Allemagne.

Tako je jedan od najomiljenijih alata modernog suđenja nestao s travnjaka zato što Fifa nije platila čovjeku koji ga je izmislio.