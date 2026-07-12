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NAKON SKANDALA

Sjećate se Southamptonovog špijuna? Za 'dobar posao' klub mu je darovao promaknuće...

Piše Jakov Drobnjak,
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Sjećate se Southamptonovog špijuna? Za 'dobar posao' klub mu je darovao promaknuće...
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Spygate potresao Englesku: Southamptonov praktikant uhvaćen je kako špijunira Middlesbrough, a sada mu je klub ponudio novi posao u akademiji

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Afera "Spygate" u kojoj je član stožera Southamptona, Will Salt, špijunirao protivnike u Championshipu zapalila je Englesku, a sve je propalo kada je špijun uhvaćen kako gleda trening Middlesbrougha. Vidjeli su ga iza drva, on je pobjegao, ali sve su uhvatili fotići i kamere. Na kraju je Southampton izbačen, a Middlesbrough je igrao finale doigravanja za Premier ligu protiv Jakirovićevog Hull Cityja.

Tijekom disciplinskog postupka pred vodstvom EFL-a, Salt je izjavio kako se nije osjećao dovoljno slobodnim odbiti Eckertove zahtjeve. Članovima komisije rekao je da nije imao priliku reći "ne". Eckert je, unatoč svemu, ostao na klupi nakon što mu je podršku pružio vlasnik kluba Dragan Solak, a kasnije je objavio osmominutni video u kojem se ispričao zbog cijelog slučaja. Kako piše Daily Mail, Southampton je Saltu sada ponudio stalno radno mjesto u sklopu svoje akademije.

Puni razmjeri skandala otkriveni su nakon što su pred komisijom EFL-a prikazane WhatsApp poruke. Iz njih je bilo vidljivo da je mladi praktikant tijekom provođenja tajne skautske operacije bio stavljen pod "ekstreman pritisak". 

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