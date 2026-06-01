Skandal na Roland Garrosu! Bivši Prižmićev protivnik prošao dalje nakon velike kontroverze

Meč osmine finala Roland Garrosa između Caspera Ruuda i Joãoa Fonsece, koji je u drugom kolu izbacio Dina Prižmića u dramatičnom meču od pet setova, pretvorio se u skandal nakon što je sporna sudijska odluka direktno utjecala na ishod, uskrativši Norvežaninu osvajanje drugog seta. Incident je ponovno rasplamsao žestoku debatu o zaostajanju pariškog Grand Slama.

Drama se odvila u tie-breaku drugog seta. Nakon što je Fonseca dobio prvi set 7-5, Ruud je u napetoj završnici drugog imao set loptu pri vodstvu 8-7. Mladi Brazilac je u tom trenutku opalio forhend koji je završio iza osnovne linije. Iako linijski sudac nije reagirao, povik "out" iz publike izazvao je konfuziju.

Glavna sutkinja, Louise Engzell, sišla je sa stolice kako bi provjerila trag i proglasila je lopticu dobrom. Televizijska snimka Hawk-Eye sustava, koji se na Roland Garrosu ne koristi službeno, nedvojbeno je pokazala da je lopta bila u autu. Da je odluka bila ispravna, Ruud bi izjednačio na 1-1 u setovima. Ovako, Fonseca je dobio tie-break 10-8, poveo 2-0 i na kraju slavio 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2. Spornu situaciju možete vidjeti OVDJE.

'Mečeve trebaju odlučivati igrači, a ne ljudi'

Odluka sutkinje Engzell izazvala je lavinu kritika. Brojni teniski stručnjaci i bivši igrači osudili su tvrdoglavost organizatora French Opena, jedinog Grand Slama koji odbija uvesti elektronsku provjeru tragova. Bivši svjetski broj jedan, Jim Courier, bio je najoštriji tijekom prijenosa.

​- Ne tvrdim da je elektronska provjera savršena, ali radi daleko manje grešaka od ljudi. Mečeve bi trebali odlučivati igrači, a ne drugi ljudi, ne u 2026. godini.

S njim se složio i Andy Roddick, koji je naglasio direktne posljedice greške.

​- Da koriste elektronsku tehnologiju, koja je preciznija od ljudi, rezultat bi bio 1-1, a ne 2-0 za Fonsecu. Ovo je jedini turnir na svijetu koji to ne koristi. Ogromna kontroverza, s punim pravom.

Novinari i bivše tenisačice poput Pam Shriver također su kritizirali "uzorak nefleksibilnosti" Roland Garrosa, podsjećajući da je pariški turnir bio i posljednji koji je izgradio krov. Ipak, čuli su se i glasovi koji brane tradiciju. Bivši australski tenisač Paul McNamee usprotivio se Courieru.

​- Tehnologija također nije savršena, neka autentičnost tragova na zemlji prevlada... na zemlji, u Roland Garrosu, tenis je jedinstveno gladijatorski s ljudskim arbitrima.

