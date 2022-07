Skandal: NBA košarkaš istukao suprugu pred djecom. 'Gušio me, slomio mi je nos, bubnjić'

NBA zvijezda Miles Bridges (24) brutalno je pretukao suprugu Mychelle Williams u njihovom domu u Los Angelesu, i to pred djecom, tvrdi ona.

Naime, par se posvađao, a nakon što je je vlastiti suprug pretukao, pozvala je policiju. Košarkaš Charlotte Hornetsa pobjegao je s mjesta događaja, a policija ga je u srijedu uhitila pod optužbama za nasilje u obitelji.

Williams je dobila teške ozljede uslijed fizičkog obračuna, a slomljen joj je nos, zglob, bubnjić, mišić u vratu te joj je tijelo prekriveno masnicama.

Košarkaš je nesretnu suprugu pokušao ugušiti, a na društvenim mrežama podijelila fotografije koje prikazuju ozljede koje je zadobila opisavši traumu kroz koju prolazi.

"Prezirem što je do ovoga došlo, ali ne mogu više šutjeti. Dozvolila sam nekome da uništi moj dom, da me zlostavlja na svaki moguć́i način i da traumatizira našu djecu za čitav život. Nemam što dokazivati svijetu, ali neću dopustiti nikome tko bi mogao učiniti nešto tako užasno da nema grižnju savjesti i da me prikazuje kao nešto što nisam. Fraktura nosa, zgloba, oštećen bubnjić, strgani mišići na vratu od gušenja dok nisam zaspala i potres mozga ", započela je Williams pa nastavila:

"Neću dopustiti ljudima oko njega da me i dalje ušutkavaju i nastave lagati kako bi ga zaštitili . To je neetično, nemoralno, to je zaista bolesno. Boli me srce jer sam oduvijek imala nadu, toliko ljubavi i koliko god ovo bilo strašno za mene, vrijeme je da se zauzmem za sebe. Neću više šutjeti kako bi zaštitila druge jer cijenim svoju djecu i sebe. Ne treba mi suosjećanje, samo ne želim da se ovo dogodi nekom drugom i želim da ta osoba dobije pomoć, moja djeca zaslužuju bolje. Boli me sve, a najviše se bojim za svoju djeca koja su bila svjedoci".

Bridges je platio jamčevinu od 130.000 dolara te je na slobodi, a na društvenim mrežama već su se pojavile peticije u kojima se traži da košarkaš Hornetsa više nikad ne zaigra u bilo kojoj NBA momčadi.

Najčitaniji članci