Skandal trese češki nogomet! Europol i Interpol akcijom razbili kladioničarsku mafiju

Češki nogomet proživljava svoje najmračnije dane. U ranim jutarnjim satima utorka deseci policijskih timova pokrenuli su masovne racije diljem zemlje u sklopu operacije koja se opisuje kao "vjerojatno najveća u povijesti češkog nogometa". Na udaru se našla organizirana kriminalna skupina osumnjičena za namještanje utakmica i kladioničarske prijevare, a razmjeri akcije, koja uključuje i međunarodne policijske snage, ukazuju na to da je korupcija prodrla u sve pore sporta, od vrha do samog dna.

Cijela operacija izvedena je u najgorem mogućem trenutku za češki nogomet - samo tri dana uoči ključne utakmice reprezentacije u doigravanju za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Irske.

Akcija, koju provodi češki Nacionalni centar protiv organiziranog kriminala (NCOZ), rezultat je opsežne i tajne istrage koja je trajala pune tri godine. Zbog međunarodnog karaktera kriminalnih aktivnosti, u istragu su od početka bili uključeni Europol i Interpol, a sve se odvijalo u izravnoj koordinaciji s Uefinim odjelom za borbu protiv namještanja utakmica.

Predsjednik Češkog nogometnog saveza (FAČR) David Trunda sazvao je hitnu sjednicu izvršnog odbora i najavio potpunu suradnju s istražiteljima.

​- Ovo je napad na samu bit nogometa. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo u istrazi i očistimo naš sport od ovakvih pojava - izjavio je Trunda.

Nadležnost nad kaznenim postupkom preuzelo je državno odvjetništvo u Olomoucu, koje zasad ne izlazi s previše detalja.

Na meti sve razine natjecanja, od prve lige do juniora

Ono što ovu aferu čini dosad neviđenom jest njezin opseg. Za razliku od ranijih skandala koji su se uglavnom ticali nižih liga, ova istraga obuhvaća sve razine češkog nogometa: od elitne prve lige (Chance Liga) i nižih rangova pa sve do omladinskih kategorija. Prema prvim informacijama, geografski fokus operacije usmjeren je na područje Moravske.

Policija je privela desetke osoba, a Etičko povjerenstvo FAČR-a već je najavilo pokretanje postupaka protiv više od 40 pojedinaca, među kojima su igrači, suci s profesionalnih lista i visoki klupski dužnosnici. Sumnja se da su organizirano utjecali na rezultate utakmica, ne samo radi sportskog uspjeha, već prvenstveno zbog ostvarivanja golemih profita na kladionicama. Među istaknutim imenima pod istragom spominje se Jan Wolf, gradonačelnik Karvine i predstavnik prvoligaškog kluba MFK Karviná, koji je navodno jedini prvoligaš izravno upleten u ovu fazu istrage.

Ovaj potres podsjetio je javnost na veliku korupcijsku aferu iz 2020. godine kada je uhićen tadašnji potpredsjednik saveza Roman Berbr, dugogodišnji "vladar iz sjene" češkog nogometa. Berbr je kasnije osuđen na uvjetnu kaznu zbog sudjelovanja u namještanju utakmica u drugoj i trećoj ligi. No, trenutna se akcija smatra znatno opsežnijom zbog izravne uključenosti međunarodnih policijskih agencija i fokusa na kladioničarsku mafiju.

Znakovito je da je Međunarodna udruga za integritet klađenja (IBIA) u svojim izvješćima za 2024. i 2025. godinu već označila Češku kao jednu od europskih zemalja s najvećim brojem sumnjivih uplata na nogometne utakmice, što je očito bio jasan signal istražiteljima.