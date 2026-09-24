SKANDAL U ABA LIGI Dan uoči utakmice Cibona ne zna hoće li otvoriti sezonu! Suci se pobunili

Svega dan uoči planiranog početka sezone ABA lige u Podgorici, koju bi Cibona nakon jedne sezone pauze trebala otvoriti protiv Budućnosti, veliki skandal u regionalnom košarkaškom natjecanju. Nakon izbora sportskog direktora, povjerenika za suđenje, predsjednika sudačke komisije i disciplinskog suca, preokret. I to jer je 63 suca preko odvjetnika zatražilo povećanje honorara za ovu sezonu. Čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini, ali suci su taj prijedlog odbili.

ABA liga je raspisala natječaj na koji se, prema njenim informacijama, prijavilo 50 sudaca, a povjerenik Miguel Angel Perez izdvojio je njih 20 za prvo kolo. No još ih nije delegirao pa se ne zna hoće li natjecanje početi na vrijeme. U međuvremenu su Zadar, Crvena zvezda, Igokea, Mega i Krka zatražili da vodstvo lige razgovara sa sucima koji su dosad sudili u ABA ligi i pokušaju osigurati početak natjecanja.

Tako dan uoči utakmice ostaje otvoreno hoće li natjecanje krenuti kad je zakazano. U igri su tri opcije, dogovor sa sucima koji su se pobunili u posljednji trenutak, delegiranje sudaca koji su se prijavili na novi natječaj odlukom 12 klubova s pravom glasa na skupštini, ali i odgoda početka lige.

Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priopćenje ABA lige, koje je objavila oko ponoći u noći na četvrtak, prenosimo u nastavku:

"Povodom svih događanja u vezi s određivanjem liste sudaca i organizacijom suđenja za natjecanja u ABA ligi j.t.d. u sezoni 2026/27, koja bi potencijalno mogla dovesti u pitanje planirani početak natjecanja, Predsjedništvo ABA lige j.t.d, u cilju objektivnog informiranja javnosti i potpune transparentnosti želi obavijestiti javnost o svim relevantnim detaljima.

Prije svega, želimo naglasiti da je u petak, 18.09.2026. godine, na radnom sastanku članova Društva jednoglasno donesena odluka da se raspiše natječaj za sve zainteresirane suce koji se žele naći na listi kandidata za delegiranje.

Na natječaj se prijavilo 50 sudaca, na osnovu čega je predsjednik Sudačke komisije Miguel Angel Perez u srijedu, 23.09.2026. godine, sastavio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima Društva na usvajanje. Međutim istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudaca odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica AdmiralBet ABA lige, nakon što su sa mail adrese referees.abaleague@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi j.t.d.

Tom prilikom je nezakonito korištena mail adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige j.t.d., iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.09.2026. godine izričito obaviješten i od njega zatraženo da odmah prestane s korištenjem navedene mail adrese.

Posebno želimo istaknuti da suci koji su se obraćali sa spomenute mail adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu s ABA ligom j.t.d. na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao suci ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji.

S obzirom na to da je ovim činom zloupotrebe potencijalno doveden u pitanje planirani početak natjecanja u AdmiralBet ABA ligi, Predsjedništvo ABA lige j.t.d. predložit će članovima Društva hitno poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualne svojine, ugleda i interesa ABA lige j.t.d, kao i ostvarivanja prava na naknadu svake eventualne štete koju ABA liga j.t.d. može pretrpjeti uslijed navedenih događaja."