Skandal u KK Zadru: Platili smještaj u hotelu pola milijuna kn, a igrači nisu ni ušli u njega?!

Cibona je na izdisaju i pred gašenjem. Klub je u dugovima većim od 40 milijuna kuna, a pokušavaju je spasiti oni koji su je godinama podržavali - navijači. Ništa bolje nije ni u drugom finalistu hrvatskog prvenstva.

I Zadar već dulje vrijeme ima financijskih problema, klub je morao dizati kredit kako bi preživio, a novi predsjednik Nadzornog odbora Ante Rubeša otkrio je kako je prethodna Uprava netransparentno trošila i rasipala novac kojeg nema. Naime, kako tvrdi Rubeša, tadašnji čelnici lažirali su troškove za smještaj prošle godine, odnosno platili nekoliko puta više. Klub je nekim igračima plaćao smještaj u skupocjenom zadarskom hotelu dok su oni bili u Poreču na pripremama?!

Prema dokumentima koje je pokazao na presici, Zadar je za smještaj dvadesetak igrača za 40 dana platio oko pola milijuna kuna.

- Javili su nam se igrači koji u vrijeme kada su navedeni da su bili u hotelu uopće nisu bili u tom hotelu. Pokazao sam svima da je direktor potrošio pola milijuna kuna, a dan prije sjednice su Branko Dukić gradonačelnik HDZ-a i pročelnik za financije branili tog direktora koji je potrošio pola milijuna kuna za 48 dana za 20 igrača. Plaćali su desetak tisuća kuna dnevno. Tom hotelu kojeg je otvarao Božidar Kalmeta i njegova kamarila smo plaćali 30.000 kuna za 112 kila robe jer su tamo igrači odležavali koronu. Sve su ovo iz HDZ-a znali i ja sam ih o tome obavijestio. Meni kao čovjeku iz Dalmacije to nije jasno da se nisu bar malo cjenkali da uštedimo barem nešto love recimo ljudima koji rade za 5000 kuna - rekao je novi predsjednik NO KK Zadra Ante Rubeša kojeg je dočekao kaos po dolasku na novu funkciju, prenosi Večernji list.

Poraz u finalu PH od Cibone najmanji je problem. Dočekala ga je prazna blagajna, igrači koji su na odlasku i ogromni neopravdani troškovi.

- Javili su nam se sami igrači koji su nam rekli da nisu ni prešli prag hotela, a ni da ne znaju kako izgleda niti gdje je hotel kojem je za 48 dana plaćao 505.000 kuna odnosno dan 10.000 kuna dnevno. Neki igrači uopće nisu bili tu a neki jedan dan. Zelim zaštiti igrače koji su žrtve. Igrač Kevin Haris bio je 03.9 do i 09.09. U Poreču. A isti igrač je bio od 27.8 do 14.9 u jednom hotelu. U Poreču je za puni pansion plaćeno 749 kuna za hotel pet zvjezdice, a u Zadru 1875 kuna za hotel 4 zvjezdice polupansion - iznio je šokantne optužbe Rubeša.

Nekoliko igrača mu se javilo pa je otišao sve prijaviti na policiju. No, kako on tvrdi, Dorh je presudio kako tu nema ništa sporno.

- Znali su sve, pitao sam ih zašto to plaćamo. Za 5000 kuna mjesečno smo mogli na mjesec dana smjestiti igrače u vile s bazenom u Crnom primjerice. I policiju smo obavijestili, a mene nitko nije zvao. Pa zašto? Ovo trebaju raditi institucije a ne ja. Ovaj Željko Žilavec direktor nije htio dati juniorima 7000 kuna za putovanje i poslije nije htio dati još 3000 kuna za ručak djeci, a u isto vrijeme plaćao je tridesetak tisuća kuna udruzi za nešto sto uopće nema veze s košarkom, nekoj udruzi za slikovnice koje uopće nikad nisu dijelile u školama. Za smještaj juniora koji inače živi u Đačkom domu za 600 kuna mjesečno također je plaćeno 70 tisuća kuna. Ovo je kriminal i kako netko iz Dorha može reci da nema ništa sporno. Ovo je nazvat čovika i pitat jesi li bija ili nisi bija u hotelu. Omogućili su direktoru Žilavcu da ovo radi od svetinje Grada Zadra. Ovdje su iskorišteni dečki od 20 godina, ako ikome padne na pamet da im se obrati neka mene zovu - kazao je Rubeša pa zaključio:

- Jedan igrač je bio jedan dan a pisali su mu 20 dana, a igrači su bili u Poreču.. policija me ne želi primiti. Je li to politička protekcija kriminala. Nisam ušao u NO KK Zadar glumiti nego promijeniti nešto. Nemoguće je imati 14 milijuna kuna i još ti je svake godine malo…Hoće li netko istražiti nit HDZ-a i kluba i dorh-a i policije - rekao je Rubeša.

