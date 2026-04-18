SKANDAL U SAD-u Novinarka se zabavljala s trenerom. Oboje su u braku: 'Znali smo što radiš'

Skandal koji trese Ameriku! Poznata NFL novinarka Dianna Russini dala otkaz nakon objave fotki s oženjenim trenerom Mikeom Vrabelom! Fotografije iz luksuznog odmarališta pokrenule lavinu optužbi i rasprava o etici, a ostavka diže prašinu unutar redakcije
Afera koja je digla na noge sportsku javnost u SAD-u dobila je novi epilog. Ugledna NFL novinarka Dianna Russini podnijela je ostavku na The Athleticu nakon što su objavljene fotografije njezinog prisnog druženja s oženjenim trenerom New England Patriotsa, Mikeom Vrabelom, što je pokrenulo lavinu optužbi i otvorilo raspravu o dvostrukim standardima i novinarskoj etici.
Priču je prvi objavio Page Six, objavivši fotografije nastale krajem ožujka u luksuznom odmaralištu Ambiente u Arizoni
Na njima se vide Russini (43) i Vrabel (50), inače oboje u braku s drugim osobama i roditelji, kako se opuštaju pored bazena i u hidromasažnoj kadi.
Oboje su u početku pokušali umanjiti značaj druženja.
Vrabel je fotografije nazvao "potpuno bezazlenom interakcijom čije je drugačije tumačenje smiješno", dok je Russini tvrdila da fotografije "ne prikazuju cijelu grupu od šestero ljudi koji su se družili tijekom dana".
Ubrzo nakon izbijanja skandala, Russini je podnijela ostavku na mjesto jedne od vodećih novinarki The Athletica, medija u vlasništvu New York Timesa.
U svom pismu optužila je medije za "špekulacije koje su jednostavno neutemeljene u činjenicama" i poručila da ne želi sudjelovati u "javnoj istrazi koja je već nanijela više štete nego što sam spremna prihvatiti".
Iako ju je njezin izvršni urednik Steven Ginsberg u početku javno podržao, interna istraga koja je uslijedila očito je promijenila situaciju.
U pismu zaposlenicima, Ginsberg je nakon njezine ostavke napisao: "Iako ne mogu dijeliti detalje naše istrage, želim naglasiti da je vodstvo The Athletica ovu stvar shvatilo ozbiljno. Kako su se pojavljivale dodatne informacije, postavljena su nova pitanja koja su postala dio naše istrage."
Ova izjava bacila je sjenu na tvrdnje novinarke da je isključivo žrtva medijske hajke.
Cijeli slučaj dobio je dodatnu dimenziju kada su u javnost ponovno isplivale optužbe iz 2015. godine.
Tada je Jessica McCloughan, supruga generalnog menadžera Washington Commandersa, optužila Russini da je "nova ljubavnica" njezinog supruga te da dobiva ekskluzivne informacije u zamjenu za seksualne usluge.
McCloughan se kasnije javno ispričala, a njezine tvrdnje nazvala je "neutemeljenima i neprimjerenima".
Skandal je izazvao i oštre podjele među sportskim novinarkama.
S druge strane, novinarka USA Todaya Crissy Froyd dobila je otkaz nakon što je na društvenim mrežama komentirala ostavku Russini riječima: "Znamo tko si zapravo i što radiš godinama. To nanosi ogromnu štetu ženama u sportu koje rade svoj posao na ispravan način."
Dok se medijska bura oko Russini ne stišava, Mike Vrabel nastavlja obavljati svoj posao trenera Patriotsa kao da se ništa nije dogodilo.
(*uz korištenje AI-ja)
