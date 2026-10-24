Skandal u Sesvetama. Šef kluba usred utakmice prijeti sucu?! Osvanula snimka: 'Je l' te stid?'

Utakmica 10. kola Prve NL između Sesveta i Hrvaca u petak završila je bez pobjednika rezultatom 0-0. Ipak, umjesto nogometa, glavna tema postao je teški incident i optužbe domaćeg trenera Marija Raca na račun predsjednika gostujućeg kluba Stipe Doljanina zbog pritiska na glavnog suca Zdenka Lovrića.

Teške optužbe trenera Sesveta

Trener Sesveta bio je iznimno nezadovoljan nakon što je njegova momčad nanizala i petu utakmicu bez pobjede. Smatra da su bili bolji na terenu, ali im je najveći problem realizacija jer lopta nikako nije htjela u mrežu. Bijes je Rac usmjerio prema glavnom sucu Lovriću i predsjedniku Hrvaca. Tvrdi da je krajem prvog poluvremena Doljanin sišao do terena i verbalno napao suca.

​- Negdje oko 40. minute predsjednik gostiju sišao je do terena, sasuo niz uvreda i psovki na račun suca, ispitujući ga kakvo je to suđenje. Zatim je uslijedio i njegov ulazak u svlačionicu, a nakon toga je djelitelj pravde u potpunosti promijenio ploču i kriterij - izjavio je Rac.

Trener domaćih posebno je istaknuo situaciju iz 60. minute pri rezultatu 0-0. Tada je napadač Sesveta Samid Akanni krenuo sam prema golmanu Hrvaca i pao, domaći su tražili crveni karton, ali je sudac dosudio prekršaj u korist gostiju, što je izazvalo zgražanje na tribinama i klupi Sesveta.

Doljanin najavio tužbu zbog klevete

Reakcija iz Hrvaca stigla je vrlo brzo, a predsjednik kluba odlučno je odbacio sve optužbe. Stipe Doljanin tvrdi da nije vršio nikakav pritisak na suce niti je ulazio u njihove prostorije.

​- Nisam ulazio u sudačku svlačionicu niti sam vršio bilo kakav pritisak na suce. Tvrdnje trenera Marija Raca odlučno demantiram i pozivam ga da za svoje javno iznesene optužbe predoči konkretne dokaze - poručio je Doljanin.

Prvi čovjek Hrvaca otišao je i korak dalje te je najavio da će trener Sesveta zbog svojih izjava morati odgovarati pred nadležnim sudom. No priča je dobila novi zaplet na društvenim mrežama.

Nova snimka i reakcija predsjednika

Dan nakon utakmice utakmice portal SportNews objavio je videozapis s tribina. Snimka prikazuje burnu reakciju Doljanina prema sucu Lovriću, a nakon toga se vidi kako koristi mobitel.

- Lovriću, ne radi ovo, jesi čuo?! Lovriću! Alo, nećemo igrat više... Lovriću, je li ovo moguće? Jel te stid, kaži mi - viče Doljanin.

Iako taj video potvrđuje Racove navode o nezadovoljstvu i prigovorima s tribine, pa i neprimjereno obraćanje usred utakmice, iz njega se ne može zaključiti je li predsjednik Hrvaca doista ušao u sudačku svlačionicu na poluvremenu. Doljanin se brzo oglasio i komentirao novonastalu situaciju.

​- Smiješno mi je kako ovom snimkom pokušavaju oprati Raca nakon izjave s kojom se očito zaletio. Snimka moje reakcije s tribine nije dokaz da sam ulazio u sudačku svlačionicu. Ako imaju dokaz za to, neka ga objave. Ostajem pri svojem demantiju - naglasio je predsjednik Hrvaca za portal Dalmatinski nogomet.

POGLEDAJTE VIDEO:

*uz korištenje AI-ja