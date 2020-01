Skandal u Švedskoj: Četvorica igrača uhvaćena s alkoholom

Pogriješili smo i preuzimamo punu odgovornost. Ispričavamo se svima u momčadi, ali i našim navijačima i svima koji se trude pomoći nam da ostvarimo što bolji rezultat, skrušeno je priznao Jim Gottfridsson.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jim je inače kapetan švedske rukometne reprezentacije. Koji je "kao pravi kapetan" - poveo suigrače na druženje. Uz čašicu-dvije.

I to ne cijelu momčad, pa da može reći da su jačali momčadski duh, nego samo trojicu. No, nisu baš pazili pa su ih gosti jednog bara u Malmöu spazili. I priča je dospjela, kako to već danas ide, na društvene mreže pa u medije.

Također, kako to već ide u uređenim i transparentnim društvima, Švedski je rukometni savez odmah sve potvrdio na svojim stranicama.

Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson i Kim Ekdal Du Rietz opuštali su se uz alkohol u srijedu navečer. Bez incidenata, skakanja po stolovima, štipanja konobarica, mirno za svojim stolom..., ali - bez dopuštenja izbornika. I tu je kvaka prekršaja.

- Razgovarali smo s njima i sve riješili, te smo fokusirani na iduće utakmice - kratko je poručio izbornik Kristjan Andersson.

A kritike rukometne javnosti postale su još žešće nakon što je Švedska dva dana nakon izlaska četvorke prijestupnika izgubila od Portugala i kao jedan od domaćina Eura gotovo izgubila izglede za medalju.

Tema: Rukometni Euro 2020.