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HRGA U INAT SVIMA

Skandalozna izjava Hrgovićeva promotora: 'Neću lagati, htio sam da Moses pobijedi Filipa'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Skandalozna izjava Hrgovićeva promotora: 'Neću lagati, htio sam da Moses pobijedi Filipa'
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Hrgović šokirao Britance: srušio Itaumu i uzeo IBF pojas, a Warren priznao da je navijao protiv njega!

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Filip Hrgović pomrsio je planove britanskoj boksačkoj javnosti, a čini se i svom promotoru. Nakon što je u spektakularnoj borbi pobijedio Mosesa Itaumu i postao svjetski prvak po IBF verziji, Frank Warren, promotor i glavi i odgovorni za Queensberry organizaciju, otišao je potišten iz dvorane nakon poraza svog ljubimca, a nakon meča je dao i jednu prilično skandaloznu izjavu.

POGLEDAJTE GALERIJU BORBE:

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
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Foto: Peter Cziborra

- - Nevjerojatna borba...Dva hrabra ratnika u fantastičnoj borbi. Moses je započeo jako dobro, kontrolirao je meč prednjim direktom, ali nije bilo dovoljno. Razlika je nastala kada u posljednjih nekoliko rundi nije dovoljno koristio prednji direkt. Dok je koristio direkt, gurao je Filipa unatrag i osvajao je runde. Kasnije je samo pokušavao doći do nokauta i to je bio problem - počeo je Warren na konferenciji nakon borbe, a onda ispalio:

- Odradio je dobar posao. Sad je s nama, držimo ga aktivnim. On je borac Queensberry Promotionsa, ali nećemo se lagati, htio sam da Moses pobijedi. On je s nama još otkako je bio klinac i ulagali smo novac u njega. Ali, Filip je zaslužio pobjedu. Učinio je državu i sebe ponosnim. Morat će braniti titulu protiv Franka Sancheza, osim ako ne ugovorimo nešto i možda ishodimo meč za ujedinjenje titula.

Očito je da je Itauma veliki projekt Queensberryja, ali pričekat će on i njegovi jataci na novu priliku za naslov. Dizalo se Itaumu u nebesa, Warren je već vidio naslove kako "mladi Tyson" uzima pojas i kako njegova savršena priča ide dalje. E pa nešto se tu pitalo i čovjeka s najboljom bradom u kategoriji koji nosi zastavu Hrvatske. Lijepo je Hrgović rekao Itaumi: 'Što kad ispucaš sve udarce koje imaš, a ja ostanem stajati?'

Odgovor je dobio u ringu, a odgovor su dobili i promotori koji sada neka pate, ako im smeta. Hrvatska ima prvaka svijeta!

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