SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'

Nakon divljanja Torcide nakon utakmice protiv Belupa, još jedan incident dogodio se u jednom splitskom kafiću. Naša redakcija došla je do snimke iz Splita u kojoj se vidi kako jedan huligan pljuje Anthonyja Kalika

Nakon divljanja Torcide na stadionu na kraju utakmice Hajduka i Slaven Belupa, koju su "bili" pobijedili 3-0, novi incident izbio je i u jednom splitskom kafiću. 24sata došla su do snimke u kojem je vidljivo kako jedan huligan verbalno napada Anthonyja Kalika, a nakon toga ga i pljuje.

- Kalik je išao tamo piti kavu, zaustavio ga je neki huligan i prijetio Kaliku da će mu izbiti zube, derao se i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno gledao, pa okrenuo leđima, a tu ga je ovaj pljunuo - ispričao nam je čitatelj. 

Podsjetimo, Hajduk je ispao iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, a Torcida je na utakmici protiv Belupa izrazila svoje nezadovoljstvo. Prvih 20 minuta nije bilo navijanja, a onda je na sjeveru Poljuda osvanula poruka kojom je Torcida napala igrače. Kada su po završetku utakmice igrači došli pozdraviti Torcidu, sa sjevera su krenule letjeti baklje prema terenu te su igrači morali pobjeći, a vrijeđanje se nastavilo.

Poslali smo upit Hajduku te čekamo da se klub oglasi.
 

