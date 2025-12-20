Skandalozni transparent Boysa i poruka Tomaševiću: 'ZDS. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a i na uspješan način zaključio 2025. godinu. "Modre" je u vodstvo doveo Topić u 11. minuti, a pobjedu je potvrdio Beljo u 58. Na kraju utakmice navijačka skupina Bad Blue Boysi podignuli su transparent i poruku koji su bili usmjereni zagrebačkom gradonačelniku, Tomislavu Tomaševiću.

Boysi su podignuli dva transparenta, jedan za drugim. Na prvom natpisu stajao je sramotni uzvik 'Za dom spremni', a na drugom je bila poruka posvećena Tomaševiću, koji je rekao kako neće dozvoliti koncerte pjevača Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima ako se na koncertima bude uzvikivao ranije spomenuti uzvik.

Boysi su tim povodom na drugi transparent napisali: 'Kaj ćemo sad, gradonačelniče?".

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Foto: Hrvoje Tironi/24sata