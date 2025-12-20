Obavijesti

Sport

Komentari 113
PORUKA GRADONAČELNIKU

Skandalozni transparent Boysa i poruka Tomaševiću: 'ZDS. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Skandalozni transparent Boysa i poruka Tomaševiću: 'ZDS. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'
Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Dinamo nadjačao Lokomotivu 2-0, a Boysi izazvali buru transparentima! Poslali su poruku Tomaševiću zbog Thompsona: 'Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a i na uspješan način zaključio 2025. godinu. "Modre" je u vodstvo doveo Topić u 11. minuti, a pobjedu je potvrdio Beljo u 58. Na kraju utakmice navijačka skupina Bad Blue Boysi podignuli su transparent i poruku koji su bili usmjereni zagrebačkom gradonačelniku, Tomislavu Tomaševiću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! 01:12
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Boysi su podignuli dva transparenta, jedan za drugim. Na prvom natpisu stajao je sramotni uzvik 'Za dom spremni', a na drugom je bila poruka posvećena Tomaševiću, koji je rekao kako neće dozvoliti koncerte pjevača Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima ako se na koncertima bude uzvikivao ranije spomenuti uzvik.

Boysi su tim povodom na drugi transparent napisali: 'Kaj ćemo sad, gradonačelniče?". 

Foto: Hrvoje Tironi/24sata
Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 113
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025