Srpski trener koji je napisao 'Smrt Hrvatskoj' divljao i ranije. Komentirao je požare na Braču

Srpski teniski trener Vladimir Odobašić ostavio je sporne objave na društvenim mrežama. Već smo pisali i objavili komentar kojeg je Odobašić ostavio ispod objave ukrajinske tenisačice Dajane Jastremske koja je objavila snimke svojeg uništenog stana u Odesi nakon napada ruske vojske.

Jastremska je uz snimke opisala razmjere štete te prozvala WTA i ITF zbog njihova odnosa prema ruskim i bjeloruskim tenisačima. Njezina objava potom je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, među kojima su se našli i komentari srpskog teniskog trenera Odobašića.

UkrSportBase objavio je nekoliko komentara koji se pripisuju Odobašiću. Među njima je i kratka poruka "Bravo Rusija", a u drugoj se izravno spominju Hrvatska i Njemačka. U toj poruci piše: "Smrt Hrvatskoj i Njemačkoj i svim njihovim saveznicima te neprijateljima Velike Srbije i Rusije!"

UkrSportBase je objavio i treći komentar koji se pripisuje istom treneru. U njemu se navodi: "Neka se predaju i zaustave rat. Srbija i Rusija su pobijedile."

Međutim, tu nije bio kraj. Pojavio se i gnjusni komentar Srbina o požaru na otoku Braču: +Platit će za svaku nevinu srpsku žrtvu i za svaku prolivenu srpsku suzu‘, navodno je Odobašić napisao na engleskom jeziku.

Foto: instagram

Srpski trener još nije potvrdio ni demantirao autentičnost ovih komentara.