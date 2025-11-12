Obavijesti

VIJESTI S POLJUDA

Skelin opet trenira! Garcia ostao bez 11 igrača, ostale nagrađuje

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice, imaju u momčadi čak 11 reprezentativaca i 15 igrača od 23 godine ili manje, a gotovo svi su vezani za klub dugoročnim ugovorima.

Momčad Hajduka vratila se s pauze ali nakon tri dana treninga u utorak, srijedu i četvrtak trener Garcia dat će im još tri slobodna dana kako bi se dobro odmorili i opustili prije nego li startaju u završnicu prvog dijela sezone, u kojoj ih čeka još pet utakmica, gostovanja kod Rijeke, Dinama i Lokomotive te domaći ogledi s Varaždinom i Vukovarom

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajduk je reprezentativnu stanku dočekao na vrhu prvenstvene ljestvice, s četiri boda prednosti nad Dinamom ali i s čak 11 reprezentativaca koji su otputovali na okupljanja. Ivica Ivušić pozvan je u A, Luka Hodak, Branimir Mlačić, Šimun Hrgović i Toni Silić u U-21 a Bruno Durdov u U-19 reprezentaciju Hrvatske. Niko Sigur pozvan je u reprezentaciju Kanade koja će odigrati dvije prijateljske utakmice, 14. studenog s Ekvadorom te 18.11 s Venezuelom, Ron Raci konkurirat će za nastup u A reprezentaciji Kosova koja u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 15. studenog gostuje kod Slovenije, a 18. studenog igra sa Švicarskom na domaćem terenu. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Adrion Pajaziti pozvan je u reprezentaciju Albanije koja u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 13. studenog gostuje kod Andore, a 16. studenog igra doma protiv Engleske, Bamba je pozvan u reprezentaciju Gambije u okviru trening kampa u Egiptu gdje igra prijateljski susret s Kuvajtom, Rokas Pukštas pozvan je u U-21 reprezentaciju SAD-a koja će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Danske i Srbije. Pitanje je u kakvom će se stanju neki od njih vratiti, koliko će biti umorni, no to je tako, ako klub ima dobre igrače onda mora trpjeti i da su mu na okupljanjima reprezentacija... 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk je trenutno u pozitivnom nizu, no više od samih rezultata i igre navijače može radovati veliki broj igrača 23 godine ili mlađih koji participiraju u seniorskoj momčadi, i ne manje važno, Hajduk ih je redom vezao dugoročnim ugovorima. Protiv Osijeka su u postavi zaigrala čak šestorica igrača koji su u seniorsku momčad došli iz Akademije, Hodak, Mlačić, Hrgović, Sigur, Pukštas i Šego, a u konkurenciji kod Garcije je čak 15 igrača starih 23 godine ili mlađih, većina s dugoročnim ugovorima. 

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Do ljeta 2029. godine ugovorom s Hajdukom vezani su Mlačić, Raci, Hodak, Pajaziti i Skoko, do 2028. godine Skelin, Hrgović i Sigur, do 2027. godine Silić, Pukštas i Durdov te do ljeta 2026. godine Capan, Jurak i Brajković. Dodajmo mu i Almenu koji je na posudbi...  Dakle ne samo da je momčad na vrhu prvenstvene ljestvice, ne samo da u njoj igra čak 11 reprezentativaca, nego i 15 mladih igrača koji su manje – više svi vezani za klub dugoročnim ugovorima. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za kraj spomenimo i jednu lijepu vijest, danas je po prvi put krenuo s trčanjem na travnjaku mladi, perspektivni Marino Skelin koji je krajem prošle i početkom ove sezone dobri igrama potvrdio talent i bio dio postave, no nažalost na treningu je ozlijedio koljeno. Sada se nakon operacije i rehabilitacije ponovno vraća na teren, najprije trčanju, uskoro i radu s ostatkom momčadi, kako bi zimske pripreme mogao dočekati spreman i konkurirati za momčad. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
