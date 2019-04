Skijaši postaju auti! Rodeš i ekipa će nositi zračne jastuke

Padovi, nesreće i lomovi učestala su pojava kod profesionalnih i amaterskih skijaša. To je problem s kojim se zaljubljenici u zimske sportove muče već godinama, a samo u Americi se svake godine na zimskim sportovima ozlijedi preko 600 tisuća ljudi. To je postao ogroman problem na globalnoj razini, a čini se da su Francuzi napokon pronašli rješenje s kojim će smanjiti broj ozljeda.

Kako bi zaštitili sportaše i smanjili mogućnost ozljeda, jedna francuska kompanija osmislila je sustav koji reagira u trenutku kada skijaš pada i aktiviraju se zračni jastuci koji štite tijelo.

Zračni jastuk u skijanju bio je glavna tema emisije 'The Tech Race', koji istražuje utjecaj tehnologije i znanosti na sport, a naročito na zimske sportove poput slobodnog skijanja, alpskog skijanja, snowboardinga i skijaških skokova.

⛷ Ski airbag developed in bid to reduce accidents at speed 👉 https://t.co/R7hElrFqLY pic.twitter.com/MDRQjNfR0Z — Olympics (@Olympics) April 15, 2019

Sistem ugrađen ispod skijaškog odijela aktivira se u trenutcima kada senzori osjete da skijaš gubi ravnotežu, a glavni cilj je očuvanje prsa, trbuha, vrata, kukova i kralježnice.

Također, zračni jastuci sadrže i čip koji otkriva skijašu što je uzrok njegovo pada, ako do njega dođe, kao i brzinu skijanja i udaljenost koju je prešao.

Još nije poznato kada će se uvesti ova inovacija, no svakako bi došlo do smanjenja ozljeda u zimskim sportovima. No, problem je taj što će koljena, koja su najčešći uzrok ozljeda kod sportaša, ostati nezaštićena. Brojni skijaši imali su probleme s tim, a najviše naš Ivica Kostelić koji je koljena operirao čak 13 puta.