Skoko napustio Hajduk: Sezonu će provesti u novom prvoligašu

Noa Skoko (20) ide na posudbu, službeno je potvrdio klub. Mladi veznjak Hajduka ovu će sezonu provesti u novom prvoligašu Rudešu. Ove je sezone odigrao samo jednu utakmicu u dresu "bilih", i to u uzvratnom susretu u Slovačkoj protiv Žiline, kada je Dalisson zakasnio na sastanak pa je Skoko zauzeo njegovo mjesto.

Prošle sezone Gonzalo Garcia na početku sezone dao mu je veliku priliku, a kada se činilo da će mladi talent postati iduća izlazna zvijezda splitske momčadi, minutaža mu je počela opadati. Iako nije igrao za prvu momčad, minutažu je dobivao u Uskoku s Klisa, gdje je nastupao na dvojnoj registraciji.

Skoko je u Hajduk stigao iz Australije. U početku je nastupao za juniore, a seniorski debi upisao je u travnju 2024. godine u pobjedi 5-1 upravo protiv Rudeša na Poljudu. Ukupno je za Hajduk odigrao 17 službenih utakmica.

"U njegovoj novoj epizodi u Rudešu želimo mu puno sreće i uspješnih nastupa", poručili su iz kluba.