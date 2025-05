Skomina analizirao 10 situacija s derbija: 'Nisu bili penali za Hajduk, faul Theophilea za žuti'

Slavljem Rijeke protiv Gorice 2-1 na Rujevici završilo je 33. kolo HNL-a. Dinamo je na jedan dan preuzeo vodstvo u prvenstvu, ali morao ga je prepustiti Riječanima nakon što su Niko Janković i Gabriel Vidović srušili Goričane.

I u ovome kolu dogodile su se neke neuobičajene sudačke odluke, pa i neki propusti, a centar suđenja bio je, naravno, na derbiju Hajduka i Dinama. Svoje viđenje 33. kola dao je bivši elitni sudac Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije.

- Derbi kao takav, pogotovo tako bitan gdje se puno toga odlučuje, odsudio je mladi međunarodni sudac Mateo Erceg. Svidio mi se njegov kriterij koji nije sitne kontakte nije svirao. Digao je to na neku razinu. Utakmica, pogotovo u prvom dijelu, bila je za menadžirati. Nije ponudila ono što ljudi vole gledati, u drugom dijelu je bilo bolje. Ali mislim da je dobro odradio posao.

Varaždin - Šibenik 1-1, sudac: Zdenko Lovrić

29. minuta, Varaždin tražio penal - Sudac na terenu odlučio je da je vidio kontakt i da je to za njega malo. U toj komunikaciji kaže VAR-u da je to za njega malo. Imamo odgurivanje, ali lopta ide prema gol autu i napadač je svjestan toga. Za mene je taj kontakt premalo, VAR se ne miješa i to nije situacija za VAR nego kad je neka jako očita pogreška. I da ga je svirao, VAR ga mora podržati. Nije to situacija gdje će od 100 sudaca svih 100 reći "apsolutno je" ili "apsolutno nije". Mislim da bi bilo 70-30 da se ne svira.

Hajduk - Dinamo 1-3, sudac: Mateo Erceg

18. minuta, Rusin pao u šesnaestercu nakon kontakta s Mišićem, penal za Hajduk? - Dobro ste rekli, pao je. Mišić ne radi ništa. Igrač Hajduka je taj koji ide u njega i traži kontakt. Ako idemo u detalje to je više simuliranje. Nema ni "p" od prekršaja. Mogu se složiti da se sudac na derbiju zadovoljio da se igra dalje, nema govora o prekršaju.

20. minuta, sukob Baturine i Livaje - Mislim da je bolje bez kartona jer nije došlo do velike konfrontacije. Erceg je uspio primiriti situaciju. Povukao ih je i dao do znanja da je derbi derbi, ali mora se znati do kuda. Menadžment tu je sasvim okej.

28. minuta, duel Mišića i Livaje - Sudac to gleda s leđa gdje Mišić ide prema lopti. Da mu je dao žuti, okej, ali meni to nije situacija koja bode u oči. Nogomet je kontaktni sport i ne vidim da je to situacija gdje egzaktno mora biti žuti karton.

36. minuta, Stojković leži, digao se, Erceg odlučio zaustaviti igru, Badrov pocrvenio - Ne znam je li sudac bio svjestan da on leži ili mu je netko dobacio i rekao pa je automatski to napravio. Kad se Stojković počeo dizati... Najbolje je šutjeti jer igrač mora ležati da bi mu bila pružena pomoć. Dolazimo do situacije da klupa poludi, ali to joj ne daje za pravo... Razumijem reakciju, ali mora biti umjerena. Krv je vruća, predstavnik Hajduka je otišao preko granice i Erceg ga je isključio.

43. minuta, prekršaj Theophilea na Diallu, crveni? - Nema elemenata, apsolutno je žuti i to je dosta. Jer ne govorimo o čistoj šansi za pogodak. Start kao takav je samo za žuti karton, vidimo tu još jednog igrača Dinama, a i Diallo ide dosta sa strane. Da je pet, šest metara prema desno, da nema igrača Dinama... Upute su jasne i samo je žuti karton. Da bi bio crveni, moramo u glavi imati da će osam ili devet od deset puta pasti gol. Odgovor dobivamo i od igrača. Generaliziramo, govorimo o prosječnom igraču bilo koje lige.

47. minuta, Šego pao ispred Ristovskog, nije dosuđen prekršaj - Šego pada sam od sebe. Bliže smo simuliranju nego prekršaju. Ne bih rekao da je čista i jasna situacija, ali nije prekršaj. Tako da nema govora. Šegu smo i prije u Varaždinu vidjeli da je znao neke stvari potencirati. Priprema utakmice je jako bitna.

55. minuta, dosuđeno zaleđe Pierre-Gabriela, koji je u nastavku napucao loptu, tražio se žuti - Da budem iskren, ja bih mu ga pokazao. Je da je on svirnuo samo sekundu i pol ranije, ali vidi se... Moraš ocijeniti da Gabriel zna što radi i da ju udari. Uputa je da ako je stvarno jako blizu nakon zvižduka da se ne daje, ali osjeća se da ju on namjerno udari.

91. minuta, Hajduk tražio penal, pao Trajkovski u duelu s Theophileom - VAR se mora uključiti samo kad je nešto jasno i čisto. Konzultacije s VAR-om su apsolutno bile, oni su to ispregledali i za njih to nije bila jasna ni očita pogreška. Kao ni za mene. Za razliku od prijašnjeg kola, gdje se nikako ne mogu složiti s Komisijom koja je amnestirala da je ono premalo, stojim i dalje da je Theophile ranije napravio prekršaj nad Frukom. Da je bio čisti faul i da je trebao biti drugi žuti karton zbog prekida obećavajuće akcije Tu možemo dati definiciju da je kontakt premali i da je to nešto jasno i očito. Erceg je držao svoj kriterij, vjerojatno je za vrijeme utakmice bio pod prizmom kako je išao Rusin, kako Šego... Apsolutno, niti ja ga na terenu ne bih svirao. I Komisija će vjerojatno potvrditi isto. Trajkovski je jako statičan, dok je Fruk igrao loptom i bila je dosta velika brzina. Nema potrebe opravdavati nešto što je gotovo nemoguće opravdati. Tamo je bio čisti žuti i prekršaj, tu smo složni da nema kaznenog udarca.

99. minuta, Uremović laktom udario Roga, Rakitić tjerao Dinamova liječnika - Rakitića apsolutno treba razumjeti da vrijeme curi, i da želi da ovaj izađe. Tu nema niti postotak pričati o bilo čemu. A i to je jako teško vidjeti kada bi išli secirati da ga je on lupio. Tko to može vidjeti? Mogli bi razgovarati o žutom kartonu, ali nema ništa od crvenog. Te situacije su za videoanalizu, na terenu ih ne možeš vidjeti. On ne može zvati VAR na pretpostavku i pitati "je li ga lupio". Oni ne mogu imati točno informaciju kako ga je udario, ne treba cjepidlačiti, niti ja mu ne bih dao karton.

101. minuta, skok Livaje i Galešića, Erceg pustio prednost - Šteta jer najveća prednost tu ti je slobodni udarac s 22, 23 metra. Imaš dosta izglednu priliku i to je najveća prednost. Naputak je dvije tri sekunde, čak i da je prošlo četiri. Moraš imati osjećaj za igru. Tu je možda manjak iskustva, ali to je dosta bila izgledna situacija za igrače Hajduka da možda poentiraju. Šteta što to Erceg nije prepoznao pa i nakon tri, četiri sekunde svirao prekršaj.

Lokomotiva - Istra 0-0, sudac Antonio Melnjak

18. minuta i 43. minuta dva žuta kartona Lončara - Kod prvog je jasno sve, pustio je prednost i nakon toga mu dao zbog očitog gaženja. Kod drugog po uputama nije problem, ali je bio problem da sudac nije bio svjestan da ga ima. On po uputama je napravio okej, ali u duhu utakmice moraš biti svjestan pa da priđeš igraču i da mu kažeš da makne ruke i da ne gestikulira. Treba znati menadžirati. Kao menadžment, to je jako loše. Treba biti principijelan. Sjetimo se Eura 2024. kad su samo kapetani smjeli pričati sa sucem. Generalno nemamo grupu sudaca koja je konzistentna,koja drži sto posto do svega i ne odstupa. Po naputcima je on oba kartona dao kako treba, ali očito nije bio svjestan da Lončar ima karton. Nije bio pribran i zaboravio je da mu ga je dao prije 15, 20 minuta.

49. minuta, pad Lawala u šesnaestercu - Ključ svega je da Sigali igra s loptom. I to dalje nema više veze. On pravilno ide na loptu. Možemo pričati je li Lawal napravio kontakt, nema govora o kaznenom udarcu.

Slaven - Osijek 1-4, sudac: Ivan Vukančić

6. minuta, penal za Osijek - Mislim da igrač radi pokret i to ga penalizira. Prošlo kolo imali smo jako sličnu situaciju na gol crti, mogu paralelu povući. Iz snimke se vidi da je u predjelu bicepsa, ali s vanjske strane. Sudac je odlučio da je penal, VAR mora imati apsolutni dokaz da ga nije diralo ili da ga je diralo u rame. Zato su ga podržali.

25. minuta, gol Omerovića, je li bio utjecaj suigrača - On je čak i van puta lopte, morao bi biti bliže vrataru da bi mogli reći. Pa i lijevo malo. On ispočetka može vidjeti loptu i on nije igrač koji mu priječi. Slažem se s odlukom.

78. minuta, poništen penal za Osijek - Ja start ne vidim. Igrač Osijeka je taj koji pušta noge pa s desnom i lijevom traži kontakt. Apsolutno nije kazneni udarac. Nisam siguran da je sto posto intervencija, ali kad vidim kako nogama traži kontakt, puno bliže sam tome da nema govora o kaznenom udarcu nego da se podržava takav kazneni udarac.

Rijeka - Gorica 2-1, sudac Duje Strukan

- Nema spornih situacija.