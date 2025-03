Skomina: Čisti crveni Galešiću! Da je Lučić morao izaći, Hajduk ne bi imao pravo na zamjenu

Bivši elitni sudac i stručni komentator MAXSporta Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" analizirao je netom završeno 24. kolo HNL-a koje je ponudilo pregršt uzbuđenja.

- Ako počnemo s derbijem, dobro suđenje i vidi se da su sucu igrači vjerovali. To je jako bitno da možeš dobro voditi utakmicu. Na kraju VAR intervencija, hvala Bogu da je bila. Sudac je jako mlad, ali godine na terenu... Nitko te ne pita koliko si star nego što donosiš. Mislim da je pred njim svijetla budućnost.

Istra - Lokomotiva 3-2, sudac: Zdenko Lovrić

Pokretanje videa... 01:43 NK Istra 1961 vs NK Lokomotiva Zagreb 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

13. minuta, penal za Lokomotivu, provjera VAR-a - Po meni je tu dobra VAR intervencija. Kada sudac na kraju označi kazneni udarac, vidi se Majkić koji odmah ide prema rubu kaznenog prostora jer zna kako ga je povukao. Dolazi u prostor Mudražije, pravi mu prepreku i dobra intervencija VAR-a. Vidimo kako je noga od Mudražije odnesena.

26. minuta, gol Istre, prekršaj Maurića? - Mislim da se tu radi o prekršaju, ali se pitam jesam li sto posto siguran, da nemam dvojbe. Iz snimke imam dojam da je prekršaj, ali nisam sto posto siguran. I da imamo prekršaj, neka bude da je, iz te akcije mora neposredno biti odmah pogodak. Ali to više nije ista akcija, već nova, i nema govora da su oni dobili toliku prednost. Moraš neposredno nakon prekršaja doći u šansu za zgoditak. Za mene se ne radi o čistoj akciji i ja kao VAR ne bih intervenirao. Preporučio bih da se VAR ne uključi jer nije neposredna akcija, mora biti jako brzo.

Gorica - Rijeka 0-0, sudac: Ante Čulina

Pokretanje videa... 01:21 Gorica - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

45. minuta, ruka Majstorovića koja to nije bila - Jako dobra VAR intervencija jer se ne radi o ruci. Da je pogodila, apsolutno, to bi bio čisti kazneni udarac, ali nije. Lopta ga je pogodila u predjelu prsa i jako dobra VAR intervencija.

Osijek - Slaven 1-2, sudac: Igor Pajač

Pokretanje videa... 01:42 Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

81. minuta, ruka Božića, nije bilo VAR provjere - Svaka situacija se pregledava, oni su to sigurno pregledali više puta iz više kuteva. Jako je bitan položaj Božićeve ruke. On ne povećava obujam. Da je druga ruka pogođena, kazneni udarac, ali gdje da ide s ovom drugom? Ide s njom prema prsima i nema ju kamo staviti, bilo bi pogrešno kada bi se to interpretiralo kao kazneni udarac. Ne možemo očekivati da će ruke igrača biti skroz slijepljene uz tijelo.

Dinamo - Hajduk 2-2, sudac: Mateo Erceg

Pokretanje videa... 01:51 Dinamo - Hajduk 2-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

39. minuta, sudar suca Ercega i Kalika - On je u tom trenutku, na početku akcije, Kalik je onemogućen da ide u borbu za loptu. Da je to negdje dalje, rekao bih okej. Ali zamislimo da iz ove situacije padne pogodak. Onda imaš veliki problem. Jer je do prekršaja došlo nakon što si ti zasmetao. U praksi bi najbolje bilo zaustaviti igru, ispričati se, uzeti loptu i dati ju Baturini. Znači spuštenu loptu i svi moraju biti četiri metra od njega. Dao bih da je to njihova lopta (za Dinamo) iako su bili u borbi, ali bilo je izglednije da on dođe do te lopte. Bilo bi sigurno za utakmicu i dobro da iz takvih situacija sudac ne padne u prvi plan.

55. i 62. minuta, dva žuta Ristovskog - Prva situacija, jasno povlačenje u obećavajućoj akciji i on zna zašto to radi. A druga, suce se na seminarima educira da kada netko izgubi loptu, krene žestoko da pogrešku ispravi. Sudac nema izbora i mora dati drugi žuti karton. Ristovski je tu sa svojim iskustvom ispao... Povuklo ga je, trebao je ostati na nogama. Jako je bitno da sudac o tome ne razmišlja, nije tamo da razmišlja što je igrač trebao i da ga opravdava. Nego da vidi što je bilo i to dosudi.

Divljački start Galešića, crveni u 99. minuti - Mogu razumjeti Ercega koji je u prvi mah dao žuti, a onda vidimo da je situacija za čisti crveni. Galešić je pri startu, kod naleta, svojim tijelom golmana toliko pokrio. Sudac bi morao imati ovaj kut koji vidimo, a on fizički ne može tamo biti tako da jako dobra intervencija VAR-a jer je ugroženo zdravlje suparnika i to mora biti crveni karton.

Hajduk je do tog trenutka napravio sve zamjene. Što da Lučić nije mogao nastaviti, bi li dobio dodatnu?

- Savezi imaju mogućnost da, po propozicijama, stave (dodatnu zamjenu) ako je došlo do potresa mozga, da se može napraviti još jedna zamjena jer je to viša sila. Kako na Uefi, tako i na HNS-u. Po mojim informacijama nemaju tu odredbu. Premier liae, naprimjer, ima. Mislim da velika većina nema te odredbe.

Kaos na kraju utakmice - To je veliki kaos nakon utakmice i moraju biti sankcije. Ne treba igračima pokazivati kartone jer se doprinese nekoj tenziji. Po meni Mišić i Lučić su najmanje sigurno ona dva koji bi trebali dobiti žuti karton jer je bila jako ružna slika nakon derbija gdje su igrači na terenu bili jako korektni. Nemam informaciju jesu li oni bili sankcionirani. U zapisnik se nakon utakmice može staviti zabilježba "opomena tom i tom igraču". Oni su morali biti sankcionirani jer ne može biti slika "kraj utakmice i idemo svi doma".

Šibenik - Varaždin 0-2, sudac: Dario Bel

Pokretanje videa... 01:21 Šibenik - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Nije bilo spornih situacija.