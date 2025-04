Skomina: Nazvao sam brojne kolege. Nije bio penal za Hajduk niti se VAR tada smio uključiti

Dinamo je teško nastradao kod Istre i praktički ispao iz utrke za naslov hrvatskog prvaka. Nije gotovo, no Dinamo ne odaje dojam da je uopće kadar boriti se za naslov do kraja HNL-a. S druge strane, kakva god bila igra Hajduka ili Rijeke, rezultati su tu. Splićani su pobijedili hit prvenstva Slaven Belupo na teškom gostovanju, Rijeku je do pobjede kod Lokomotive vodio junak Toni Fruk i veća je vjerojatnost da će se bitka do samoga kraja voditi upravo između tog dvojca.

Sudačke odluke i možebitno sporne situacije 28. kola HNL-a komentirao je bivši elitni sudac Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije.

Varaždin - Gorica 0-0, sudac: Duje Strukan

- Nema spornih situacija.

Slaven - Hajduk 0-1, sudac: Igor Pajač

Pokretanje videa... 01:35 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

44. minuta, ruka Nestorovskog, Pajač promijenio odluku nakon VAR-a, svirao penal - Zanima me kako bivši igrači gledaju na tu situaciju - upitao je Skomina, a Hrvoje Vejić je rekao:

- Ja stvarno više ne znam što je kažnjiva ruka.

Joško Jeličić bio je rječitiji.

- Za Hajduk je kazneni udarac, za Belupo nije. Šalim se, nogometno gledajući nikad ne bih dosudio ovakav kazneni udarac. Ali ove sezone bila ih je hrpa. Ne možemo sucu prigovoriti.

Potom je situaciju obrazložio Skomina.

- Zvao sam par bivših kolega koji su sudili gro toga. Po njima to nije VAR intervencija, da je sudac sudio na terenu onda ostaje. Jer nije crno bijela situacija. Da bi se VAR uključio, što god je sudac dosudio, na tome bi trebalo ostati. To je generalni sud, bez VAR intervencije. Suci imaju jasne preporuke od komisije, baš me zanima što će komisija u ponedjeljak reći. Oni su ti koji daju naputke i od njih dobivamo dekret kako oni to vide. Po onome što smo pričali, ne bi trebala biti VAR intervencija niti penal. Suce vodi komisija i daje im jasne naputke, oni moraju to slijediti.

79. minuta, ruka Rakitića, penal za Slaven? - Nema govora. Rakitić je prvo odigrao s nogom i onda ga je pogodila u ruku, koja da je i otvorenija, ne bih rekao da je kazneni. Jer se prvo odbila od noge, od njegova tijela tako da nema govora o kaznenom udarcu.

89. minuta, sraz Lepinjice i Pukštasa - Dojma sam da tu dolazi do kontakta na nogu. Da je Pukštas taj koji pravi kontakt na plavom igraču. Direktan udarac, ali van, nema govora o kaznenom udarcu. Običan je prekršaj, nije za karton.

96. minuta, Kalik i Lučić zaplesali u šesnaestercu - Igraj dalje, vidi se iz zadnje snimke da je Kalik odlučio pasti čim je osjetio ruke. Mora biti jasno potezanje, tu je tek ruka na tijelu Kalika koji padne. On je taj koji ide prema tlu i nema govora o kaznenom udarcu.

Istra - Dinamo 3-0, sudac: Mateo Erceg

Pokretanje videa... 01:40 NK Istra 1961 vs GNK Dinamo Zagreb 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

9. minuta, Rozić pao, penal za Istru? - Vidimo da je igrač Dinama (Pierre-Gabriel) igrao na loptu, ona je promijenila smjer. On je stao na tlo, nije srušio igrača Istre. Čak i da je, prije je odigrao na loptu i nema govora o kaznenom udarcu.

44. minuta, Rozić nagazio Stojkovića, žuti karton? - Po meni da, jer se vidi da je dosta grub start. Samo žuti i ništa više jer ga pogađa u kopačku. Da je išao više, mogli bi pričati o nečemu više. Erceg gleda na drugu stranu i zato nije osjetio taj intenzitet i ostao je samo pri prekršaju.

Lokomotiva - Rijeka 0-1, sudac: Zdenko Lovrić

Pokretanje videa... 01:46 NK Lokomotiva Zagreb vs NK Rijeka 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

68. minuta, duel Sigalija i Jankovića, penal za Rijeku? - Za mene je to premalo za kazneni udarac. Janković je udario loptu, ona je u teoriji već bila vani. Nismo ju imali u igri, a to je prvi uvjet da bi pričali o prekršaju. Sigali ide u prostor i jedan i drugi idu jedan prema drugom. Taj kontakt je za mene prestrog za kazneni udarac.

Šibenik - Osijek 4-1, sudac: Ante Terzić

Pokretanje videa... 01:40 HNK Šibenik vs NK Osijek 4:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

20. minuta, penal za Šibenik, ruka Jelenića - Zadnja snimka je najjasnija. Za razliku od one situacije kod Hajduka, ruka je odvojena od tijela i udarac je prema vratima. Kada je udarac prema vratima stvari se strože penaliziraju. Možda nije puno odvojenija ruka nego ona u Koprivnici, ali tamo imamo udarac iz kornera, branič je promijenio smjer lopte. Ovdje imamo direktan udarac prema vratima i to mora biti penalizirano.