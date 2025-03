Skomina: Opravdano poništen gol Rakitića, ista je akcija. Ni ja ne bih sudio penal na Kaliku

Rijeka je kiksala u Koprivnici, Dinamo u Varaždinu. U 27. kolu HNL-a jedini je slavio Hajduk i to golčinom Ivana Rakitića koji je sjajno izvedenim slobodnim udarcem srušio Šibenik.

Borba za vrh je gusta da gušća ne može biti, a ništa manje intenzivna i dramatična nije ni ona za Europu. Sudačke odluke i propuste ovog kola komentirao je bivši elitni sudac Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" na MAXSportu.

Lokomotiva - Gorica 1-1, sudac: Dario Bel

Pokretanje videa... 01:41 NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Gorica 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

39. minuta, penal, uključila se VAR soba - Prvo je igrao nogom, nije rukom, i vidi se gaženje. Naputak sucima za jasna gaženja treba suditi. Kada je nešto minimalno onda ne, ali ovo je bilo jasno i čisto i jako dobra VAR intervencija. Sudac gleda s druge strane, zato i nije vidio. Ispravna odluka.

49. minuta, poništen gol Smakaja - To je u nadležnosti pomoćnog suca koji je previše bio koncentriran na situaciju u šesnaestercu. I ispustio je najvitalniji njegov dio, a to je da gleda prelazi li lopta crtu. Hvala Bogu imamo VAR i jasno se vidi da je. Nema niti prekršaja nad Banićem, ali došlo je do kontakta s njegovim suigračem. Da lopta nije izašla van gol bi bio regularan.

86. minuta, gol Kolara, poništen zbog zaleđa - Niti ne trebamo crte, jasno se vidi čisto zaleđe.

Istra - Osijek 2-1, sudac: Duje Strukan

Pokretanje videa... 01:31 Sažetak Istra 1961 - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

4. minuta, Justice šakom udario u lice Marešića? - Vidi se da je otvoren dlan, sudac nema kut. Da je vidio može se pričati o žutom i ništa više od toga. Više je da ga hoće odgurnuti od sebe, ne upotrebljava ruku kao oružje i možemo samo o žutom govoriti. Tu se VAR ne uključuje jer je riječ o žutom kartonu.

75. minuta - Sudac je dobro postavljen, ali ne prepoznaje očiti prekršaj. Mora biti žuti karton jer je to gaženje koje je jako bolno. Mora biti prekršaj i žuti karton.

92. minuta, zračni duel, Maurić naknadno uhvatio loptu u ruke, Pušiću žuti karton, zatim pada gol - Sam prekršaj ne izgleda sporno jer igrač Istre dobiva udarac s glavom u potiljak. Možda je Duje na trenutak bio nesiguran i nije jasno pokazao pa bi svima bilo jasnije. Tako da Pušić mu je vjerojatno nešto dobacio i dva žuta kartona je vjerojatno dobio zbog prigovora. Sučevog zvižduka nije bilo i Maurić hvata loptu u ruke? Nema veze, on kasnije dosuđuje prekršaj i samo to što ju je primio u ruku ne mora biti žuti karton, oni su očekivali, ali mogao je reći "za mene to nije prekršaj, ruka je kažnjiva i lopta je za Osijek". Ne mora biti žuti karton. Žuti bi mogao biti da je neka obećavajuća akcija prekinuta, tu nije to slučaj.

Slaven - Rijeka 2-1, sudac: Mateo Erceg

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

19. minuta, start Ćubelića nad Čopom, žuti Ćubeliću - Ako ga je pogodio, a vjerujem da je u kopačku, onda je to žuti karton. Čim ide gore tamo gdje je štucna rekao bih da je to start koji ugrožava zdravlje i mora biti crveni. Više sam dojma da se radi o udarcu džona s kopačkom i zato je to za mene dovoljan žuti karton.

68. minuta, Menalu žuti zbog simuliranja. Penal? - Svakako nisam za kazneni udarac jer on kad stane s nogom više ne radi dodatni pokret. Niti sam na sto posto da je žuti za Menala. Sudac Erceg je tako vidio, da ga želi prevariti i da želi potencirati kontakt. Igrač kada osjeti da je nad njim prekršaj neće tako lako primiti tu situaciju. Znam Menala iz Olimpije, i tamo je znao potencirati stvari. Ali treba svaku situaciju gledati posebno. Nisam siguran da bih mu tu dao žuti, ali niti da bi svirao penal.

Hajduk - Šibenik 1-0, sudac: Ante Čulina

Pokretanje videa... 01:42 Sažetak Hajduk - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

24. minuta, penal pa slobodni udarac za Hajduk, ruka Cveka - Vidi se da je Cvek skoro pola metra s nogom s kojom se odrazi vani. Tako da nema govora o kaznenom udarcu i vjerujem da su u VAR sobi gledali i kut s neke druge kamere. Možda i centralne koja jasnije pokazuje. Igranje rukom je, dosta ju je ostavio da spriječi centaršut.

41. minuta, prekršaj nad Brajkovićem, puštena igra, izrodila se prilika za Šibenik - Dojma sam da se radi o prekršaju. Igrač Šibenika ide prema lopti, ali stvarno ide s prevelikom silinom i zato da se dogodi u kaznenom prostoru, taj start ide prema žutom, pa bi mogao biti i penal. Ovdje je najbolja odluka da se svira slobodni udarac za Hajduk.

57. minuta, crveni Cveka, srušio Rusina - Igrač Hajduka je taj koji je izbio sam pred vratara. Cvek u toj brzini, povlačenje dosta da je i malo da te onemogući. Jasan crveni karton. Jako bitno da igrač Hajduka ima loptu pod kontrolom, to je jako bitno. Ima je i to je crveni.

67. minuta, poništen gol Rakitića - Za mene je ovo sve ista akcija, i kada se lopta odbije još uvijek je ista akcija. Šibenik bi morao doći u jasan kontrolirani posjed, odnosno da se lopta izbila prema centru i da kreće nova akcija. Radi se o jako minornom zaleđu, ali sudac je označio gdje je najistureniji igrač Šibenika i crvena crta se iscrtala pred plavom. Koliko god malo, dovoljno je. Da su crte jedna preko druge onda ide prednost napadaču. Mora stvarno biti da lopta otiđe prema centru i da idemo ponovno, da bi bila nova akcija. Ili jasan posjed suparničke ekipe.

83. minuta, Čulina odbio VAR intervenciju, penal za Hajduk? - S ovim snimkama se ne bih ni ja složio da je penal. Imamo dojam, ali ne jasan dokaz. VAR kada te zove mora dati proizvod, jasan dokaz gdje je taj kontakt. Mi ga tu ne vidimo. Ispregledano je iz tri, četiri kuta, ne vidi se jasan udarac po nozi Kalika. Niti ja se ne bih odlučio na sugestiju VAR-a. Po meni je intervencija VAR-a bila nepotrebna.

Varaždin - Dinamo 1-1, sudac: Patrik Kolarić

Pokretanje videa... 01:29 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

81. minuta, penal za Dinamo nakon duela Petkovića i Marine - Snimka nije najbolja, ali reakcija igrača Varaždina je jasna. Koji se nakon sviranja okrenuo samo u drugom smjeru i otišao od akcije. On ga definitivno udari po nozi i sam je svjestan što je napravio. Apsolutno kazneni udarac.