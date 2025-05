Skomina: Penal na Livaji? Pitao sam pet sudaca. I za njih i za mene se VAR trebao uključiti

Susretom Istre i Varaždina bez golova završilo je 34. kolo HNL-a. Dva kola dijeli nas od kraja prvenstva, a za titulu će se u uzbudljivoj završnici boriti Rijeka i Dinamo. Hajduk je remijem kod Gorice 1-1 u ovome kolu prosuo i ono malo šansi što je imao.

Aktualnosti i sudačke odluke u emisiji MAXSport televizije "Tportal sudačka analiza" komentirao je bivši elitni sudac Damir Skomina.

- Ajde da kažem. Nisam više dio sudačke organizacije iz nekih svojih razloga, tu sam da komentiram pomoću svojih, više-manje, bivših kolega. Da dam neki svoj osvrt. Neovisno o kojem klubu se radi i zašto. Imamo kolo bez nekih većih situacija, ali imamo, kako kaže Joško, narativ da svi klubovi imaju problema sa sucima i da gube zbog sudaca. Nisam nikad još čuo izjavu da je netko dobio zbog sudaca. Nisam njihov odvjetnik, radio sam taj posao. Jako nezahvalno je to raditi, unaprijed si osuđen zbog prošlosti, tako da nije lako raditi taj posao. Čini mi se da mediji znaju biti jako paušalni i unaprijed si u jednoj borbi koju je jako teško dobiti. Još jednom ponavljam, svi samo gube zbog tih grešaka, nitko nije u pozitivi. Malo kroz tu prizmu, neki pogled nekoga tko više nije u sistemu i tko gleda sa strane. Nažalost, to nije poziv gdje je crno-bijelo pa se interpretira kako se interpretira. Vidimo i u Ligi prvaka da imamo suca koji je sudio finale LP-a i finale Svjetskog prvenstva pa imamo super intervenciju VAR-a što čovjek jednostavno ne može vidjeti. Kada je penal protiv tebe sviran, govorim onaj za Inter, onda je reakcija kluba s druge strane protiv kojeg je penal sviran takav da svi padaju na koljena, da je nemoguće kakav je to penal. A kada je svirano za tebe onda super. O toj borbi pričam u kojoj ne možeš pobijediti. Tako i ova druga situacije gdje se dogodi da sudac s tolikim iskustvom, na takvoj utakmici, u trenutku kada se igrač odvoji i ide sam na gol padne mu koncentracija i svira kraj. Zamislite da se to dogodi na utakmici koja u Hrvatskoj o nečemu odlučuje. To je smak svijeta. Živimo na prostorima gdje je sve crno-bijelo, ništa između ne postoji. Ili si prvak ili dno dna, sve između ne vrijedi - rekao je Skomina u uvodnoj riječi.

Osijek - Lokomotiva 1-1, sudac: Ante Terzić

90. minuta, kontrola zaleđa i gola Lokomotive - Za ovu situaciju sam dobio upite. Imamo crte gdje skoro da jedna drugu prekrivaju. Ipak je crta od napadača lijevo, a plava desno. I da se prekrivaju nije zaleđe jer se daje prednost napadaču. I onda kada pročitaš da se drugi treneri pitaju o čemu se radi... Radi se o tome da to nikoga ne zanima i da se traži neka, kako bih rekao, zavjera tko je koga i tko kome. Upute su jasne - crvena crta mora biti ispred plave i bilo bi zaleđe. Ovdje crvena nije bliže korner liniji i nije zaleđe, crte ne crtaju suci nego sustav. Na top levelu je 3D prikaz, a to košta jako puno.

Šibenik - Rijeka 0-1, sudac: Ante Čulina

- Nema spornih situacija.

Dinamo - Slaven 5-0, sudac: Igor Pajač

- Nema spornih situacija.

Gorica - Hajduk 1-1, sudac: Dario Bel

2. minuta, igranje rukom Steenvoordena - Ruka je uz tijelo i to nije kažnjivo. On bi trebao biti puno otvoreniji da bi mogli pričati da je s time stekao neku prednost. Lopta ga pogađa u ruku koja je skroz u tijelo. Nema govora o kažnjivosti. Da je on imao ruku otvorenu, pogotovo je bitan i utjecaj... Tu imamo centaršut, kada bi to bio udarac prema vratima, i da ga je pogodila u lakat, apsolutno je za penalizaciju.

43. minuta, duel Livaje i Bralića, penal za Hajduk? - S terena je to nemoguće vidjeti. Vidi se samo putem kamere iza gola. Samo treba postaviti pitanje... Vjerujem da je za Komisiju to premalo jer uživo to traje vjerojatno jednu sekundu, a usporeno kada gledamo tri puta je sporije. Od pet sudaca koje sam pitao, četvero su sudili sve i svašta isto kao i ja, za njih je to "impact". Ima utjecaj na njega i vjeruju da bi Livaja puno bolje mogao poklopiti loptu. Imamo Bralića koji je puno viši i ne želi skakati i služi se time. Suci su više tu u naputku da povlačenje mora biti dugotrajno, tako da neće biti intervencije. Suci su ti koji imaju upute. Za većinu nas to je utjecaj koji nije primjeren za takvu akciju. Vjerujem da, ne samo Komisija tu nego i vani, da bi za njih bilo premalo. Za većinu nas ima utjecaj i to bi bilo za VAR intervenciju, ali trenutno stvari stoje kako stoje.

Istra - Varaždin 0-0, sudac: Mateo Erceg

34. minuta, penal za Varaždin - Tu je jasno da Radošević zakasni i jako očito stane na nogu suparniku. Kazneni udarac i žuti karton po naputcima, tu nema nikakvog spora.