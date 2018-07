'Skoro sam otkazao borbu jer su me penali doveli pred srčani'

Stipe Miočić veliki je obožavatelj i navijač hrvatske nogometne reprezentacije, a to nije nikakva tajna. Svaki put kada Hrvatska igra na velikim natjecanjima Stipe je tu da bodri naše igrače.

Osim što je uvijek velika potpora našim igračima, Stipe u svakoj prilici ponosno ističe svoje korijene. Naime, on stopalu ima istetoviran povijesni hrvatski grb, a Amerikance je prisilio da njegovo ime izgovaraju pravilno.

Prije Svjetskog prvenstva najjači Hrvat na svijetu je na Instagramu objavio video na kojem u dresu naše reprezentacije nabrijavam naše igrače motivirajućom porukom, a sada je ispričao kako je proživio lutriju penala protiv Danaca.

Pred Stipom je u subotu borba za obranu pojasa protiv vrlo jakog Daniela Cormiera, a ona će započeti nekoliko sati nakon četvrtfinalnog dvoboja Vatrenih i Rusije u Sočiju, ali, prema njegovim riječima, on je bio vrlo blizu da tu borbu odgodi.

- Zamalo sam otkazao subotnju borbu jer sam skoro dobio srčani udar. Bilo je jako blizu, strahovito sam bio nervozan. Sretan sam što idemo dalje. Nazvao sam svog trenera i rekao mu da nisam siguran mogu li se više boriti. Toliko je blizu bilo - rekao je Stipe kroz smijeh.

Osim što je pričao o hrvatskoj reprezentaciji Stipe se dotaknuo i same borbe za koju je uvjeren kako će pobijediti.

- Osjećam se isto kao i prije svake borbe, a na komentare kako sam ispran i pročitan ili kako nemam šanse sam navikao. DC je fantastičan borac i u obje se kategorije borio protiv najboljih na svijetu - rekao je Stipe te nastavio:

- On će doći i pokušati najbolje odraditi sve ono što zna, no na njegovu žalost, neće uspjeti pobijediti. Ne znam zašto me ljudi podcjenjuju, ali niti ne razmišljam o tome. Ja radim svoj posao, volim se boriti i nema mi smisla zamarati se s takvim stvarima.