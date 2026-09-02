Škoti nude milijune za mladog hajdukovca? Evo što se događa

Adam Huram (17) jedan je od najtalentiranijih igrača u Hajduku. Mladi Ukrajinac debitirao je za Hajduk u 28. kolu prošle sezone i brzo pokazao o kakvom se igraču radi. Rođen je 2009. u Mariopolju, a posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo. Nogometno se razvijao u akademiji Šahtara iz Donjecka, gdje je proveo nekoliko godina prije dolaska u Hajduk u veljači 2024.

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Hajduk je ovog tjedna završio transfere Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, koji su otišli putem Engleske i Francuske, a za njihove usluge zaradili su oko devet milijuna eura. "Bijeli" su izborili i Konferencijsku ligu, ali teško će svi ti poslovi popuniti Hajdukovu blagajnu koliko je to potrebno.

Dalmatinski portal donosi nove informacije o interesu škotskog Celtica, koji je navodno zainteresiran dovesti Hurama za fiksnu odštetu od tri milijuna eura, još 1,5 milijuna eura kroz bonuse te 15 posto zarade od budućeg transfera.

Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Međutim, ranije spomenuti izvor tvrdi kako na Poljud nije stigla službena ponuda za tinejdžera. Druga su stvar upiti i interesi, ali službene ponude, pet dana do završetka prijelaznog roka u Hrvatskoj, još uvijek nema na u Splitu...