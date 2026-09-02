Hajduk je ovog tjedna završio transfere Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, koji su otišli putem Engleske i Francuske, a za njihove usluge zaradili su oko devet milijuna eura. Ali, to nije dovoljno...
Škoti nude milijune za mladog hajdukovca? Evo što se događa
Adam Huram (17) jedan je od najtalentiranijih igrača u Hajduku. Mladi Ukrajinac debitirao je za Hajduk u 28. kolu prošle sezone i brzo pokazao o kakvom se igraču radi. Rođen je 2009. u Mariopolju, a posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo. Nogometno se razvijao u akademiji Šahtara iz Donjecka, gdje je proveo nekoliko godina prije dolaska u Hajduk u veljači 2024.
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Hajduk je ovog tjedna završio transfere Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, koji su otišli putem Engleske i Francuske, a za njihove usluge zaradili su oko devet milijuna eura. "Bijeli" su izborili i Konferencijsku ligu, ali teško će svi ti poslovi popuniti Hajdukovu blagajnu koliko je to potrebno.
Dalmatinski portal donosi nove informacije o interesu škotskog Celtica, koji je navodno zainteresiran dovesti Hurama za fiksnu odštetu od tri milijuna eura, još 1,5 milijuna eura kroz bonuse te 15 posto zarade od budućeg transfera.
Međutim, ranije spomenuti izvor tvrdi kako na Poljud nije stigla službena ponuda za tinejdžera. Druga su stvar upiti i interesi, ali službene ponude, pet dana do završetka prijelaznog roka u Hrvatskoj, još uvijek nema na u Splitu...
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