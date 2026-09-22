Skratit će se utrke Formule 1, no kultna utrka ostat će iznimka

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) i njezina Komisija za Formulu 1 u ponedjeljak su službeno potvrdile da će se od sljedeće sezone duljina utrka za Veliku nagradu smanjiti s 305 na 290 kilometara. Fia je u ponedjeljak objavila izmjene pravila Formule 1, uključujući skraćivanje utrka za Veliku nagradu i odustajanje od određenih predloženih promjena u dizajnu mjenjača.

U zasebnim priopćenjima, Fia i vodstvo Formule 1 objasnili su da je to smanjenje neizbježna posljedica ranije odluke o protoku goriva u motoru. Glavni razlog skraćivanja utrka stoga je tehničke prirode i povezan je s novim pogonskim jedinicama. Prilagodbe pravila o motorima mijenjaju omjer snage motora s unutarnjim izgaranjem i električnog pogona. Kako se povećava protok goriva, bolidi će trošiti više benzina.

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Zbog proračunskih ograničenja (financijskih limita), mnoge momčadi žele zadržati postojeće šasije bolida za nadolazeće sezone. Da su duljine utrka ostale nepromijenjene, momčadi bi morale redizajnirati šasije kako bi u njih stale veće spremnike goriva, što je iznimno skup pothvat.

Skraćivanje duljine utrke stoga predstavlja kompromis koji momčadima omogućuje korištenje postojećih spremnika goriva bez nastanka astronomskih dodatnih troškova razvoja. Ova će promjena stupiti na snagu u sezoni 2027. U praksi to znači da će utrke na većini staza biti kraće za dva do tri kruga. Jedina iznimka ostaje kultna Velika nagrada Monaka, koja će zbog svoje jedinstvene prirode zadržati kraću duljinu utrke od 260 kilometara.

Komisija je također izmijenila pravila koja se odnose na fiksno vremensko ograničenje od tri sata za utrke prekinute zbog kiše, s ciljem da se "gledateljima osigura najbolja moguća prilika za praćenje cijele utrke u slučaju prekida".

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Umjesto krutog trosatnog okvira, utrke će imati unaprijed određeno fiksno vrijeme završetka svih aktivnosti na stazi, prilagođeno lokalnim uvjetima i zalasku sunca. Ukida se postojeće fiksno ograničenje – prema kojem je cijeli događaj, uključujući sve prekide (poput onih uzrokovanih crvenim zastavama zbog kiše ili nesreća), morao završiti unutar tri sata od službenog početka.