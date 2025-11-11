Skupi reprezentativci ne igraju, a novi kucaju na vrata. Dalić će morati povući neke teške poteze

"Vatreni" će na kvalifikacijskim susretima protiv Farskih Otoka (petak) i Crne Gore (ponedjeljak) moći osigurati nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. Hrvatska nogometna reprezentacija posjeduje igrače visokog kalibra, no pojedincima u zadnje vrijeme nedostaje minutaže u klubovima. Izbornik Zlatko Dalić spomenuo je na presici specifična imena, što ne radi često u ovom kontekstu.

Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Imamo dosta upitnika, do SP-a je sedam mjeseci, neki imaju probleme i ne igraju, ali oni se moraju vratiti u formu. Mislim na Baturinu, Sučića, Matanovića, Livakovića...

Baturina je ove sezone u Comu odigrao tek sedam utakmica i jednom asistirao sa skromnom minutažom. Sučićev Real Sociedad loše je otvorio sezonu, a trener Baska Sergio Francisco koristio ga je na šest susreta tijekom kojih je veznjak upisao asistenciju. Matanović je odigrao u Freiburgu devet utakmica i zabio tri gola uz jednu asistenciju.

Franjo Ivanović se u posljednje vrijeme muči u Benfici kod Josea Mourinha jer je skupio samo dvije minute na zadnje tri utakmice. Po dolasku u Benficu krenuo je dobro u sezonu, ali portugalski stručnjak ne smatra ga prioritetom u vrhu napada. Najteže od svih spomenutih zasigurno je Dominiku Livakoviću koji u novom klubu Gironi nije zaigrao ni minute. Hrvatski golman zadnji put je za klub nastupio u dresu Fenerbahčea još 31. kolovoza.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

S pretpoziva su na popis ušli Ivor Pandur (Hull City), Mislav Oršić (Pafos) i Petar Musa (Dallas) umjesto ozlijeđenih Dominika Kotarskog (Kopenhagen), Matea Kovačića (Manchester City) i Ante Budimira (Osasuna). Na pretpozivu su još igrači koji su u formi ili igraju redovito poput Franka Kovačevića (Celje), Ivana Smolčića (Como), Domagoja Bradarića (Verona) i Adriana Jagušića (Slaven Belupo) koji će u ovom ciklusu ipak igrati za U-21 reprezentaciju.

Franko Kovačević (26) plijeni najviše pozornosti od potencijalnih budućih reprezentativaca. U slovenskom prvenstvu nastupio je 13 puta i zabio 11 golova, a u Konferencijskoj ligi je najbolji strijelac s pet pogodaka.

- Pratimo ga. Išli smo gledati utakmicu Europske lige (Konferencijske lige, op.a.). Na njemu je da tako nastavi i mi ćemo ga i dalje pratiti. Na pretpozivu je i blizu je, ali mora nastaviti tako. Sada smo uzeli Musu i Budimira, ali on mora nastaviti raditi na sebi - izjavio je izbornik.

Adriano Jagušić igra sjajno u Slaven Belupu i plijeni poglede velikih klubova. Bio je blizu prelaska u Dinamo ovo ljeto, ali odlučio je ostati još minimalno jednu sezonu u Koprivnici. Za "farmaceute" je ove sezone odigrao 15 utakmica, zabio pet golova i podijelio pet asistencija.

- Igra zaista sjajno, mi ga cijenimo i poštujemo i poslali smo mu pretpoziv. To je zavrijedio jer igra jako, jako dobro u klubu koji nije ni Dinamo ni Hajduk. Pokazuje iz utakmice u utakmicu kvalitetu i ono što nama treba, a to su brzina, hitrina, agresivan je i eksplozivan te ima jako dobar udarac. Razmišljamo o njemu jako puno, razmišljali smo i o tome da ga pozovemo već u ovu akciju, no mlada reprezentacija ima dvije jako teške utakmice, on je tamo jedan od nositelja pa smo u dogovoru s izbornikom Olićem odlučili da ostane u sklopu te mlade reprezentacije. Međutim, ako ovako nastavi može očekivati poziv u A reprezentaciju - izjavio je za Novu TV Dalić.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska reprezentacija moći će osigurati sudjelovanje na sedmom SP-u u svojoj povijesti. Osvoje li izabranici Dalića bod na iduće dvije utakmice dobit će ulaznicu za SP 2026. koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Do Svjetskog prvenstva imat će još jedno okupljanje krajem ožujka, a već bi tad moglo biti jasno tko su putnici u Sjevernu Ameriku. Igračima koje je prozvao ovo je vjerojatno zadnji poziv na buđenje.