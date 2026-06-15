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SKUPINA H Španjolci s Yamalom sanjaju 'zlatnu božicu'. Debitira bivša portugalska kolonija...

Piše 24sata,
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SKUPINA H Španjolci s Yamalom sanjaju 'zlatnu božicu'. Debitira bivša portugalska kolonija...

Predstavljamo vam sve reprezentacije koje se natječu na Svjetskom prvenstvu. Doznajte brojne zanimljivosti, njihove najveće uspjehe i tko su igrači na koje treba obratiti pozornost

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Skupina H: Španjolska, Zelenortski Otoci, S. Arabija, Urugvaj

15.6., 18.00: Španjolska - Zelenortski O. (Atlanta)
16.6., 0.00:  S. Arabija - Urugvaj (Miami)
21.6., 18.00: Španjolska - S. Arabija (Atlanta)
22.6., 0.00: Urugvaj - Zelenortski O. (Miami)
27.6., 2.00: Urugvaj - Španjolska (Guadalajara)
27.6., 2.00: Zelenortski O. - S. Arabija (Houston)

ŠPANJOLSKA 

Po mnogima, najveći favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva. Španjolska je ponovno okupila zlatnu generaciju igrača koji bi još godinama mogli dominirati velikom scenom, a i oni sami kažu da je osvajanje Eura 2024. godine tek početak njihove nove vladavine.

Luis de la Fuente (64) preuzeo je reprezentaciju 2022. godine nakon katastrofe u režiji Luisa Enriquea u Kataru i ispadanja već u osmini finala. Mnogi su bili skeptični jer nije imao impresivan životopis. Vodio je Portugalete, Alavés te mlade španjolske reprezentacije, a to je bilo i ključno za uspjeh ove vrste jer je tamo odgojio mladiće koji će kasnije postati nositelji. Glavne zvijezde umirovile su se nakon debakla prije četiri godine, a novi izbornik pomladio je momčad, pronašao nove junake i pretvorio je u stroj koji melje sve pred sobom.

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Cijela reprezentacija vrijedi 1,2 milijarde eura, a zaštitno lice je Lamine Yamal (19), Barcelonino čudo procijenjeno na 200 milijuna eura, koje je porušilo mnogobrojne rekorde. O njegovoj formi uvelike će ovisiti španjolske ambicije, ali ova momčad prepuna je zvijezda i velemajstora.

Vođa je Rodri (29), veznjak koji je 2024. godine osvojio Zlatnu loptu i razbjesnio Viníciusa, koji je bio uvjeren da će prestižna nagrada pripasti njemu. Nitko nema vezni red kao Španjolci, kada je lopta u njihovim nogama, kao da je u sefu. Tu je i bivši igrač Dinama Dani Olmo (28), Barcelonini Pedri (23) i Gavi (21) te Arsenalov Martín Zubimendi (27).

Sa 16 bodova i gol-razlikom 21-2, Španjolska se prošetala do Svjetskog prvenstva, što će joj biti 17. nastup, a jedini naslov osvojila je 2010. godine. Sada dolazi na američki kontinent kao najveći favorit.

URUGVAJ

Svjetska nogometna prvenstva = Urugvaj. Urugvaj i njihov svjetski naslov na prvom Mundijalu 1930. opća su kultura. Dvadeset godina kasnije drugi su put i posljednji bili na krovu nogometnog svijeta. “La Celeste”, nadimak koji reprezentacija ima po nebesko plavoj boji, s Argentinom dijeli rekord najtrofejnije reprezentacije Copa Americe. Ima 15 trofeja, a sigurno se pitate koliko ima Brazil. Ima ih devet. Zanimljivo, baš su u finalu protiv Argentine, odnosno Brazila, Urugvajci oba puta osvojili SP. Odlučujući gol Brazilu zabio je Alcides Ghiggia, a na Maracani je pred 200.000 navijača zavladala tišina kao na pogrebu. Bila je to nacionalna tragedija u Brazilu.

- U životu postoje samo tri osobe koje su ušutkale Maracanu: Papa, Frank Sinatra i ja - rekao je Ghiggia.

I južnoameričke kvalifikacije završili su ispred Brazila, na petome mjestu. U modernoj eri Urugvaj je 2010. godine bio polufinalist SP-a, na kraju četvrti, a 2018. u Rusiji četvrtfinalist. Danas ova južnoamerička reprezentacija više ne pršti kvalitetom kao nekad kad je imala najbolji napadački izbor na svijetu s Cavanijem, Forlanom i Suarezom. U momčadi Marcela Bielse danas najveće zvijezde primarno dolaze iz obrambenih redova, Gimenez iz Atletico Madrida i Araujo iz Barcelone, dok ofenzivnu klasu donosi Federico Valverde iz Real Madrida.

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Urugvajci po mnogočemu podsjećaju na Hrvatsku jer ima ih oko 3,5 milijuna stanovnika i imaju više međunarodnih trofeja po stanovniku više nego bilo koja druga zemlja. Prva je zemlja koja je stavila zvjezdice na reprezentativni dres, originalno dva za olimpijska zlata 1924. i 1928. godine.

SAUDIJSKA ARABIJA 

Reprezentativci Saudijske Arabije izborili su Svjetsko prvenstvo kroz četvrti krug azijskih kvalifikacija. Kvalifikacije su počeli s Robertom Mancinijem, kartu za Mundijal čekirali su s Hervéom Renardom, koji ih je prethodno vodio od 2019. do 2023. godine, no sukobio se sa Savezom i u travnju podnio ostavku. Na prvenstvu će ih voditi Grk Georgios Donis.

Mnogima u sjećanju ostaje SP 2022. u Kataru, kada su Saudijci iznenadili sve i pobijedili budućeg osvajača Argentinu (2-1). Kralj Mohammed bin Salman tim je povodom proglasio državni praznik kako bi cijela zemlja mogla proslaviti pobjedu, a svakom igraču poklonio je luksuzni automobil Rolls-Royce Phantom. S tog prvenstva pamti se i reakcija saudijskog navijača koji se tijekom televizijskog javljanja uživo pojavio u kadru i rekao: “Where is Messi (gdje je Messi)”, te postao hit na društvenim mrežama.

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: STRINGER/REUTERS

Najveći uspjeh na dosadašnjih šest Mundijala Saudijci su ostvarili 1994. u SAD-u, kada su dogurali do osmine finala, gdje ih je Švedska porazila 3-1. Prije toga prošli su skupinu zbog bolje gol-razlike u odnosu na trećeplasiranu Belgiju. Reprezentacija im vrijedi 40 milijuna eura, a nevjerojatan je podatak da samo jedan igrač nije član saudijske lige. Desni bek Saud Abdulhamid (26) igra za Lens i s devet milijuna eura procijenjene vrijednosti njihov je najskuplji nogometaš, ali najveća zvijezda i dalje je kapetan Salem Al-Dawsari (34).

ZELENORTSKI OTOCI 

Tirkizna mora, pregršt plaža i opušteni stil života. Zelenortski Otoci baš zvuče kao raj na zemlji. Sastoje se od deset većih i nekoliko manjih otoka, a visoke temperature su gotovo tijekom cijele godine pa možemo reći kako njima ljeto uvijek traje. Smješteni su usred Atlantskog oceana i najbliža država je Senegal, udaljena čak 600 kilometara. pa zbog toga niti ne čudi što je kultura spoj afričkih korijena i portugalske kolonijalne baštine, što se vidi u jeziku, glazbi, kuhinji i svakodnevnom životu. Debitant na Svjetskom prvenstvu. Zanimljivo je da ova zemlja ima više stanovnika u inozemstvu nego u svojoj državi.

Nezavisnost je od Portugala stekla 1975., a malo kome je poznato da su nekadašnje nogometne zvijezde Nani, Patrick Vieira, Gelson Fernandes i Silvestre Varela porijeklom sa Zelenortskih Otoka. Mnoge je iznenadilo kada su završili ispred Kameruna u kvalifikacijskoj skupini i s 23 boda u deset utakmica izborili direktan plasman na SP. Izbornik je Bubista (56), najviše nastupa u povijesti ima Ryan Mendes (95), koji je i najbolji strijelac reprezentacije u povijesti (22). Momčad vrijedi 56 milijuna, a najveće ime je stoper Villarreala Logan Costa (25), koji je procijenjen na 18 milijuna eura, a važan adut je i desni bek Wagner Pina (23), koji igra za Trabzonspor. Najbolji plasman na Fifinoj ljestvici bilo im je 27. mjesto u veljači 2014., a trenutačno su 69. na listi. Ova relativno mlada država dolazi na Svjetsko prvenstvo kao apsolutni autsajder, ali kao takvi, puni motivacije i želje da se dokažu, mogu mnogima stvoriti probleme.

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