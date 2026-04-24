Sky Sports: Vinicius i Real su dogovorili uvjete oko ugovora. As: Nije točno, dogovora nema

Real Madrid će vrlo vjerojatno ostati bez većih trofeja drugu godinu zaredom, a situacija u klubu daleko je od bajne. Nagađa se da će ljeto u "kraljevskom klubu" biti puno promjena, a jedna od "gorućih" tema je i ugovor Viniciusa Juniora.

Brazilac je pod ugovorom s "kraljevima" do ljeta 2027. godine i ovog se ljeta očekuje rješenje te situacije. Sky Sports je prije nekoliko dana objavio informaciju kako su klub i igrač dogovorili uvjete oko novog ugovora, ali stigao je demantiji iz Španjolske.

Naime, madridski As objavio je informaciju kako dogovora između Reala i Viniciusa još nema te kako i dalje postoje razlike u potraživanjima igrača i onoga što klub nudi.

Još je detaljniji od Asa The Athletic, koji je objavio kako Vinicius zahtjeva da postane najplaćeniji igrač u momčadi. Trenutačno zarađuje oko 17 milijuna eura godišnje, a želi zarađivati čak 30 milijuna, što je 10 milijuna više od Kyliana Mbappea, koji je s 20 milijuna eura neto najplaćeniji u Realu.

Nadalje, Vinicius traži izrašan bonus za potpis ugovora, što se kosi s dosadašnjom praksom Reala te bonuse ovisno o nastupima, prenosi isti izvor.

Situacija je daleko od riješene, a vrijeme ide - Vinicius će od 1. srpnja ući u posljednju godinu ugovora, a ako ne potpiše novi, od 1. siječnja 2027. može potpisati ugovor s drugim klubom.

Brazilac je u Real stigao u ljeto 2018. iz Flamenga, a za "kraljeve" je odigrao 370 utakmica i zabio 124 gola, uz 100 asistencija.