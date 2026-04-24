Sky Sports: Vinicius i Real su dogovorili uvjete oko ugovora. As: Nije točno, dogovora nema

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Admiral

Real Madrid će vrlo vjerojatno ostati bez većih trofeja drugu godinu zaredom, a situacija u klubu daleko je od bajne. Nagađa se da će ljeto u "kraljevskom klubu" biti puno promjena, a jedna od "gorućih" tema je i ugovor Viniciusa Juniora

Brazilac je pod ugovorom s "kraljevima" do ljeta 2027. godine i ovog se ljeta očekuje rješenje te situacije. Sky Sports je prije nekoliko dana objavio informaciju kako su klub i igrač dogovorili uvjete oko novog ugovora, ali stigao je demantiji iz Španjolske. 

Naime, madridski As objavio je informaciju kako dogovora između Reala i Viniciusa još nema te kako i dalje postoje razlike u potraživanjima igrača i onoga što klub nudi. 

Još je detaljniji od Asa The Athletic, koji je objavio kako Vinicius zahtjeva da postane najplaćeniji igrač u momčadi. Trenutačno zarađuje oko 17 milijuna eura godišnje, a želi zarađivati čak 30 milijuna, što je 10 milijuna više od Kyliana Mbappea, koji je s 20 milijuna eura neto najplaćeniji u Realu. 

Nadalje, Vinicius traži izrašan bonus za potpis ugovora, što se kosi s dosadašnjom praksom Reala te bonuse ovisno o nastupima, prenosi isti izvor. 

Situacija je daleko od riješene, a vrijeme ide - Vinicius će od 1. srpnja ući u posljednju godinu ugovora, a ako ne potpiše novi, od 1. siječnja 2027. može potpisati ugovor s drugim klubom. 

Brazilac je u Real stigao u ljeto 2018. iz Flamenga, a za "kraljeve" je odigrao 370 utakmica i zabio 124 gola, uz 100 asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Ovo je Livajina nova vila na Šolti: 'Vrijedi do 1,8 mil. €'

Bračni par Livaja zemljište na Šolti kupio je za 210.000 eura, susjed im je Ivan Rakitić. Stručnjak za nekretnine otkriva nam sve o vrijednosti na toj lokaciji
DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'
NOVI INVESTITOR

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio

