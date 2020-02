Slaven na ispunjenom stadionu 'Kušek-Apaš' dočekuju Dinamo

Nekoliko sati prije susreta u Koprivnici gdje domaći Slaven Belupo dočekuje vodeći zagrebački Dinamo, jedino je sigurno da bez obzira na ishod susreta, klupska blagajnica će svakako biti zadovoljna, jer su se karte prodavale gotovo kao nikad. Dok je ona zadovoljno trljala ruke, trener Tomislav Stipić sa suradnicima je pod svjetlima reflektora u petak održao zadnji trening pred utakmicu u koju obje momčadi polažu velike nade.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zagrebački modri s pozicije vodeće i zasigurno ovog trenutka najkvalitetnije momčadi, a „farmaceuti“ osokoljeni dobro odrađenim pripremama i nabijeni velikim entuzijazmom trenera Stipića se uzdaju da su na tragu lijeku, koji doduše, neće izliječiti rak, ali bi mogao dati dodatni adrenalin domaćinu.

-Pripreme su dobro odrađene i možemo biti ponosni na taj dio. Sutra nam dolazi Dinamo, kojeg čekamo s optimizmom. Uvjeren sam da će svi igrači koji sutra istrče na travnjak dati svoj maksimum i da ćemo osvojiti tri boda. Svjesni protiv koga igramo, ali domaći teren je mjesto gdje nikome, pa ni Dinamu ne priznajemo da je bolji. Što kazati o našem dragom gostu, jer je sve poznato. Momčad koja igra Ligu prvaka je doista vrijedna respekta i poštovanja .- podvlači Stipić. Uz to je izrekao jednu zanimljivu opasku, da se dosta njegovih igrača poznaje s protivničkim prvotimcima, te da od njih očekuje kod rukovanja čvrst stisak ruke, a na travnjaku isto tako karakteran pristup susretu. Dodajući kako nema vanzemaljaca, već da igra jedanaest protiv jedanaest ljudi koji su svi satkani od krvi i mesa. Te da je nogomet takva igra u kojoj ništa nije unaprijed jasno, jer je upravo to draž nogometa. Te da se kroz 90 minuta treba dokazati i pokazati, jer bodovi i pobjede ne dolaze same od sebe.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na kraju razgovora, trener Stipić je u odgovoru na naše pitanje, sprema li neko iznenađenje, kazao kako će vjerojatno nešto mijenjati s ciljem da se osvoje tri boda. Karte se prodaju po 40 kuna.