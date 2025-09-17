Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUDNA ODLUKA

Slaven najavio da će im trener iz Akademije u Kupu braniti za niželigaša, sad mu to zabranili!?

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Slaven najavio da će im trener iz Akademije u Kupu braniti za niželigaša, sad mu to zabranili!?
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Rijeka u 30. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Više je razloga zašto ne smije braniti protiv Slaven Belupa, no jasno je da ih ovdje nećemo nabrajati, uostalom, možete i sami shvatiti, nije teško, odgovorili su iz koprivničkog kluba međimurskim kolegama

Nije neobično ako matični klub zabrani nastup protiv sebe nogometašu koji je na posudbi, ali prije utakmice 1/16 finala Kupa između Graničara iz Kotoribe i Slaven Belupa, Koprivničani su zabranili treneru iz Akademije da brani za međimurskog četvrtoligaša. Naime, Karlo Slukić (25) na amaterskoj razini brani u Graničaru, a zaposlen je u koprivničkom klubu. Dan prije utakmice je pomoćni trener 'farmaceuta' Mateas Delić rekao je da je 'na vratima protivnika naš Slukić', ali stvari su se očito promijenile u 24 sata.

HRVATSKI NOGOMETNI KUP Istra se mučila s četvrtoligašem, ali ipak prošla u osminu finala
Istra se mučila s četvrtoligašem, ali ipak prošla u osminu finala

Kako piše Međimurska sportska mreža, Slukić se ipak neće naći na golu međimurskog kluba jer su Koprivničani odlučili da kao njihov zaposlenik ne može braniti protiv svog kluba.

- Karlo Slukić je zaposlenik našeg kluba, plaću prima u Slaven Belupu, trener vratara je u Školi nogometa, odnosno Slavenov je profesionalac. Logično je da kao takav ne smije braniti protiv svojeg kluba, jer on nije u Kotoribi na posudbi, nije tamo profesionalac, već brani, možemo reći, iz hobija na amaterskoj razini. Više je razloga zašto ne smije braniti protiv Slaven Belupa, no jasno je da ih ovdje nećemo nabrajati, uostalom, možete i sami shvatiti, nije teško - odgovorili su im iz Slavena pa zaključili:

- Da i dalje brani na profesionalnoj razini, da je u Kotoribi na posudbi, dvojnoj registraciji ili tako nešto, ne bi bilo problema, ovako nema smisla uopće raspravljati o ovoj temi. Sve smo pojasnili…

Tako će Graničar na domaćem terenu protiv Slavena biti bez prvog golmana. Trebale su to biti sve čari Kupa, ali pravila su tu da se poštuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Glumici pripao šokantan popis imovine nakon razvoda sa NBA zvijezdom! A zarađuje više
PUKLA LJUBAV

FOTO Glumici pripao šokantan popis imovine nakon razvoda sa NBA zvijezdom! A zarađuje više

Bivši NBA košarkaš Iman Shumpert na sudu je izjavio kako njegova sada bivša supruga ima skoro dvostruko veća mjesečna primanja, ali joj nakon razvoda mora ostaviti nekoliko luksuznih automobila i nekretnina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025