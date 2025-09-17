Slaven najavio da će im trener iz Akademije u Kupu braniti za niželigaša, sad mu to zabranili!?

Nije neobično ako matični klub zabrani nastup protiv sebe nogometašu koji je na posudbi, ali prije utakmice 1/16 finala Kupa između Graničara iz Kotoribe i Slaven Belupa, Koprivničani su zabranili treneru iz Akademije da brani za međimurskog četvrtoligaša. Naime, Karlo Slukić (25) na amaterskoj razini brani u Graničaru, a zaposlen je u koprivničkom klubu. Dan prije utakmice je pomoćni trener 'farmaceuta' Mateas Delić rekao je da je 'na vratima protivnika naš Slukić', ali stvari su se očito promijenile u 24 sata.

Kako piše Međimurska sportska mreža, Slukić se ipak neće naći na golu međimurskog kluba jer su Koprivničani odlučili da kao njihov zaposlenik ne može braniti protiv svog kluba.

- Karlo Slukić je zaposlenik našeg kluba, plaću prima u Slaven Belupu, trener vratara je u Školi nogometa, odnosno Slavenov je profesionalac. Logično je da kao takav ne smije braniti protiv svojeg kluba, jer on nije u Kotoribi na posudbi, nije tamo profesionalac, već brani, možemo reći, iz hobija na amaterskoj razini. Više je razloga zašto ne smije braniti protiv Slaven Belupa, no jasno je da ih ovdje nećemo nabrajati, uostalom, možete i sami shvatiti, nije teško - odgovorili su im iz Slavena pa zaključili:

- Da i dalje brani na profesionalnoj razini, da je u Kotoribi na posudbi, dvojnoj registraciji ili tako nešto, ne bi bilo problema, ovako nema smisla uopće raspravljati o ovoj temi. Sve smo pojasnili…

Tako će Graničar na domaćem terenu protiv Slavena biti bez prvog golmana. Trebale su to biti sve čari Kupa, ali pravila su tu da se poštuju.