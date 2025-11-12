Slaven se žali: '557 dana za nas nije suđen penal'. U komentaru im se javio i kultni napadač

Nogometaši Slaven Belupa požalili su se da im već 557 dana, odnosno gotovo 19 mjeseci, nije dosuđen penal u HNL-u. Posljednji su put pucali s bijele točke 4. svibnja 2024. godine, kada je tadašnji igrač Benedik Mioč realizirao penal u pobjedi 4-1 protiv Gorice. Od tada su prošla 52 kola, cijela jedna sezona i gotovo polovica još jedne, a u tom razdoblju klub iz Koprivnice nije izveo ni jedan kazneni udarac. U Slavenu ističu da je teško pronaći sličan primjer ne samo u domaćem prvenstvu nego i u europskom nogometu.

"Zvuči pomalo nevjerojatno, ali je itekako istinito. Nogometaši Slaven Belupa zadnji prvenstveni udarac s bijele točke imali su 4. svibnja 2024. godine. Dakle, da budemo precizniji, prije točno 557 dana, odnosno prije gotovo punih 19 mjeseci. Da budemo još malo precizniji, od tada su prošla 52 kola, cijela jedna sezona, gotovo polovica još jedne, a igrački kadar se uvelike promijenio i u toj utakmici iz aktualne postave u prvih 11 bio je tek kapetan Božić", navode iz kluba.

Nedavna utakmica protiv Lokomotive mogla je prekinuti taj niz, no sudac Mateo Erceg nije dosudio kazneni udarac na Igoru Lepinjici, a ni VAR soba, u kojoj je glavni bio Ivan Bebek, nije intervenirala. Komisija nogometnih sudaca HNS-a naknadno je potvrdila da je Slaven oštećen jer je branič Lokomotive prekršajem srušio napadača.

"U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt. Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije", stoji u službenoj analizi suđenja 13. kola.

Iz koprivničkog kluba poručuju da je taj propust utjecao na rezultat i poredak na ljestvici.

"Zahvaljujući toj, nadamo se, nenamjernoj sudačkoj pogrešci, Slaven Belupo ostao je bez dva boda i umjesto trećeg nalazi se na petom mjestu. Možda zvuči malo, ali lani smo, podsjetimo, bez Europe ostali zbog samo jednog boda, a koliko je bilo grešaka na našu štetu ne želimo se ni prisjećati. Na kraju, možemo se samo nadati da se slične stvari na našu štetu više neće ponavljati", poručili su iz Slavena.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U priopćenju su još jednom naglasili da klub u više navrata nije dobio kaznene udarce koje je, kako tvrde, zaslužio.

"Nije da kroz sve te dane, tjedne i mjesece nismo zaslužili ili kako se to popularno kaže, izborili jedanaesterac, već nam oni nisu dosuđeni. Primjera je bilo mnogo, a sudačka Komisija naknadno je nekoliko puta putem analize poručila da je Slaven Belupo oštećen".

Na kraju su dodali da vjeruju kako u posljednjoj situaciji nije bilo zle namjere, ali da očekuju pravednije suđenje u budućnosti.

"Nadamo se samo da ni ovaj put nije bilo namjere i da se slične stvari više neće ponavljati. Jer, 52 kola, 557 dana i 19 mjeseci, ako nađete sličan primjer, slobodno nam dojavite."

U komentarima se odmah javio i kultni bivši napadač "apotekara" Bojan Vručina koji je napisao: "Dojdem ja jednu tekmu da to rešimo". Za Slaven on je u karijeri ukupno odigrao 127 utakmica, a zabio je 47 golova i dodao 14 asistencija. Iako ima 41 godinu na leđima još uvijek nije okvačio kopačke o klin i igra u Zadrugaru iz Hrastovskog koji se natječe u 1. županijskoj ligi centra Varaždina.

Foto: Facebook