Adriano Jagušić (19) dva je puta vrhunski podvalio loptu suigračima koji su zabili protiv gostiju iz Varaždina.Nakon izlaska Božića (39) je preuzeo i kapetansku traku. A ono što sad radi Bamba (26) je lani bilo nezamislivo
MOMČAD KOLA PLUS+
Slavenov 'dragulj' pokazao je zašto ga je htio Dinamo, a 'bilo' krilo kao da je neki novi igrač
Čitanje članka: 4 min
Dva prvenstvena kola HNL-a su iza nas, a ovaj smo put imali unikatno kolo u kojem su crvene kartone dobile baš sve gostujuće momčadi. Sve je počelo utakmicom Dinama i Vukovara 1991 (3-0) na Maksimiru, a izabranici Marija Kovačevića su nakon početne nervoze sigurno slavili golovima Gabrijela Vidovića, Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića, a pocrvenio je Mario Tadić iz Vukovara.
