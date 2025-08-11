Obavijesti

Komentari 4
Slavenov 'dragulj' pokazao je zašto ga je htio Dinamo, a 'bilo' krilo kao da je neki novi igrač

Piše Fabijan Hrnčić, Mato Galić,
Adriano Jagušić (19) dva je puta vrhunski podvalio loptu suigračima koji su zabili protiv gostiju iz Varaždina.Nakon izlaska Božića (39) je preuzeo i kapetansku traku. A ono što sad radi Bamba (26) je lani bilo nezamislivo

Dva prvenstvena kola HNL-a su iza nas, a ovaj smo put imali unikatno kolo u kojem su crvene kartone dobile baš sve gostujuće momčadi. Sve je počelo utakmicom Dinama i Vukovara 1991 (3-0) na Maksimiru, a izabranici Marija Kovačevića su nakon početne nervoze sigurno slavili golovima Gabrijela Vidovića, Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića, a pocrvenio je Mario Tadić iz Vukovara.

