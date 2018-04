Slavio pa se ozlijedio: Iščašio je gležanj i sam ga 'ispravio'...

Na sedmoj rupi Masters Par-3 turnira u Georgiji, 28-godišnji Amerikanac Tony Finau napravio je majstoriju utjeravši lopticu u rupu iz prve. Nakon toga je uslijedilo očekivano slavlje, kako svih okupljenih tako i njega samoga. Ali, slavlje je završilo neslavno.

Finau je krenuo trčati prema rupi, a zatim se okrenuo i nastavio trčati unatraške. Nakon tek nekoliko takvih koraka dva puta je iskrenuo gležanj i završio na travi.

Ali mladi golfer je to vidio kao priliku za pokazati svoje fizioterapeutsko umijeće te je sam vratio gležanj tamo gdje mu je mjesto.

Ovaj prizor zgrozio je i njegovog kolegu Tyrella Hattona:

- Upravo sam vidio video Tonyjevog ubačaja iz prve... o moj Bože, njegov gležanj. Nadam se da će moći igrati sutra.

Just seen the video of Tony Finau celebrating his hole in 1.... omg his ankle 😱🤮

Hope he can still play tomorrow! 🙏🏻 pic.twitter.com/Pgg8sNmzJB