Slavlje uz pivo i Mišu Kovača: Kauboji pjevali 'Poljubi zemlju'

Poljuuuubi zemlju, po kojoj hodaš, pjevao je Jakov Gojun u svlačionici poslije utakmice, a pratio ga je Tin Kontrec.

Dečki su znali proslaviti sjajnu igru i veličanstvenu pobjedu protiv Islanda, čime su izborili plasman u drugi krug i sigurna dva boda.

Naravno, pobjedu su proslavili uz pivo, izbornik Lino Červar nije zabranio malo opuštanje jer zna koliko je dobra atmosfera važna na velikim natjecanjima. Na stolu su bile i jabuke, no one nisu nikoga zanimale. Bit će vremena za voće, sutra na doručku. Večeras se pije pivo i pjeva. Hrvatska je dvije utakmice pobijedila ukupno 17 razlike i to dva vrlo dobra protivnika. Za to se mora nazdraviti. Živjeli, Kauboji!