Slavni glumac bio je zvijezda Oscara, a igrao je protiv braniča 'redsa'. Fan je francuskog diva

Glumac Timothee Chalamet (30) veliki je nogometni fan te navijač francuskog posrnulog diva Saint-Etiennea. Deseterostruki francuski prvak trenutačno se natječe u drugoj ligi i na dobrom su putu da se vrate ponovno u elitni rang. Francuz u nedjelju nije osvoji Oscara za ulogu Martyja u Martyju Veličanstvenom, već je prestižnu nagradu dobio Michael B. Jordan za ulogu Smokea u Grešnicima. Međutim, njegova nogometna priča zanimljiva je i nepoznata široj javnosti.

Njegova veza s klubom nije prolazni hir slavne osobe, već duboko osobna priča o obitelji, identitetu i ljetima provedenim u srcu Francuske, priča koja otkriva drugu stranu jedne od najvećih zvijezda današnjice. Ima dvojno državljanstvo, rođen je u New Yorku, a ljeta je kroz djetinjstvo provodio u Le-Chambon-sur-Lignonu, selu udaljenom sat vožnje od Saint Etiennea gdje su živjeli njegovi baka i djed s očeve strane.

U Francuskoj ga je dočekala tišina. Dani su započinjali tradicionalnim francuskim doručkom s kroasanima i čitanjem sportskog dnevnika L'Équipe, a nastavljali se igrom u prirodi, gradnjom kućica na drvetu i kupanjem u lokalnoj rijeci. Bilo je to utočište koje je, kako sam kaže, oblikovalo njegov identitet i gdje se rodila strast prema nogometu.

Timothée je kao dječak opsesivno pratio klub. U jednom intervjuu prisjetio se kako je neumorno vozio bicikl uzbrdo da bi pratio klupski autobus do hotela u kojem su odsjeli igrači, nadajući se da će ugrabiti autogram svojih idola poput Dimitrija Payeta i Bafétimbija Gomisa. Godinama kasnije, Gomis je bio dirnut kada je čuo da ga je slavni glumac spomenuo.

​- Sretan sam jer sam bio važan član te momčadi. Timothée se čini ponosnim što navija za Saint-Étienne. Mislim da bi klub trebao surađivati s njim zbog njegove popularnosti - izjavio je Gomis koji je član drugoligaša bio od 2004. do 2009. godine.

Chalamet svoju privrženost ne skriva u javnosti. Pojavio se u dresu kluba u emisiji Setha Meyersa, a tijekom promocije filma Dune u Parizu zapjevao je navijačku pjesmu pred zapanjenim kolegama. Njegova strast ide toliko daleko da je, kada su ga zamolili da potpiše dres ljutog rivala Lyona, uz potpis dopisao "À bas Lyon!" (Dolje Lyon!).

Početkom 2026. godine, nakon osvajanja Zlatnog globusa, izjavio je kako bi mu godina bila savršena samo ako se Saint-Étienne vrati u prvu ligu. Klub je trenutačno drugi u Ligue 2 s bodom manje od prvog Troyesa sedam kola prije kraja sezone.

Prije nego što je prepoznao glumački talent, Chalamet je bio ozbiljan nogometaš. Igrao je za njujorški klub Manhattan Kickers, a njegovi tadašnji treneri i suigrači sjećaju ga se kao tehnički potkovanog igrača koji je igrao na pozicijama golmana i veznjaka. Iako fizički sitniji od vršnjaka, isticao se karizmom i energijom. Njegov najbolji prijatelj i suigrač iz tog doba te današnji član Nashvillea, Alex Muyl, opisao ga je kao rođenog zabavljača.

​- Uvijek je bio performer. Sjećam se putovanja na turnire, on bi zabavljao sve. Nasmijavao je sve, od dvanaestogodišnje djece do odraslih. Imao je energiju i znatiželju koje se sjajno prenose na glumu - ispričao je Muyl za The Athletic.

- Oduvijek je bio tehnički potkovan kao veznjak te golman s odličnim refleksima. Kako smo rasli golovi proporcije golova su se povećale, a on se prebacio na poziciju veznjaka. Njegov otac Marc bio je puno više fokusiran na nogomet, a majka Nicole na glumu. Zbog oca je postao zainteresiran za nogomet, dodao je Muyl.

Upravo su s Manhattan Kickersima putovali i na turnire izvan SAD-a, uključujući i Englesku. Tamo su odigrali prijateljsku utakmicu protiv mlade momčadi Charlton Athletica, u kojoj je igrao budući član Liverpoola, Joe Gomez. Fotografija na kojoj mladi Chalamet i Gomez poziraju zajedno godinama kasnije postala je viralni hit, kao nevjerojatan spoj dvaju svjetova - nogometnog i filmskog, koji su se u životu jedne zvijezde isprepleli na najljepši mogući način.