Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZAGREB CENTAR ATLETIKE

Slijedi atletski spektakl! Miting Dinamo-Zrinjevac ugostit će najbolje svjetske atletičare

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Slijedi atletski spektakl! Miting Dinamo-Zrinjevac ugostit će najbolje svjetske atletičare
Zagreb: Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo-Zrinjevac postaje atletski spektakl: stižu Sara Kolak, Vita Barbić, Marino Bloudek, Kristjan Čeh, Jordan Geist i niz zvijezda koje love rekorde mitinga i hrvatske granice

Admiral

Atletski miting Dinamo-Zrinjevac održat će se 8. rujna na atletskom stadionu Sportskog parka Mladost i već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju, sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour - Challenger, taj je brat već "do uha" onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak navečer izgledati bitno drukčije nego danas.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka Zagreb: Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka Zagreb: Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka
15
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U bacanju koplja ćemo, tako, vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku doprvakinju Vitu Barbić, koja s lanjskih 57,12 drži rekord mitinga. Već i to je dovoljna pozivnica da svi koji vole atletiku budu u utorak na stadionu SP Mladost. Tih pozivnica, međutim, ima jako puno.

ARHIVA 2016. - Rio de Janeiro: Sara Kolak bacila koplje 66,18m i osvojila zlatnu medalju
ARHIVA 2016. - Rio de Janeiro: Sara Kolak bacila koplje 66,18m i osvojila zlatnu medalju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od 1:45,15 koliko iznosi rekord mitinga Marina Bloudeka. Aktualni europski doprvak u ovoj disciplini će imati i puno veće ambicije od toga, budući da kao jedini neispunjeni cilj briljantne sezone ističe obaranje svojeg i hrvatskog rekorda (1:44,01), a to onda podrazumijeva utrku ispod 1:44.0.

Srebrni Marino Bloudek vratio se u Zagreb
Srebrni Marino Bloudek vratio se u Zagreb | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Do tog rezultata pogurat će ga i svjetska konkurencija jer u utrci će biti i Kenijac Alex Kipngetich čiji je osobni rekord 1:43.74, Čeh Jakub Dudycha (1:44,48) i Etiopljanin Yohanes Tefera (1:44,49) i drugi vrhunski 800-metraši. Bit će tu i još jedan sjajan hrvatski srednjoprugaš, Nino Jambrešić.

Hrvatski rekord napadat će i polufinalistica EP U Birminghamu na 800 metara, Nina Vuković, koja će na mitingu nastupiti u utrci na 1000 metara. Rekord koji cilja je 2:42,45 Vanje Perišić iz 2011. godine, a brže od tog rezultat su trčale Juliette Whittaker (2:37,54) i Petja Klojčnik (2:40,43), koje će također biti u utrci.

PROMO Odbrojavaju se zadnji dani do atletskog spektakla u srcu grada
Odbrojavaju se zadnji dani do atletskog spektakla u srcu grada

Na programu mitinga su i dvije memorijalne discipline, Memorijal Ivan Buljat na 400 metara i Memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska, obje s vrhunskom konkurencijom. Na 400 metara, među ostalima, trčat će Bryce Deadmond, Gabriel Moronta i Rok Frlan, svi s rezultatima obilato ispod 45 sekundi, dok je aktualni rekord mitinga 45,93.

U bacanju diska dovoljno je spomenuti jedno ime – Kristjan Čeh. Sjajni Slovenac na Miting Dinamo-Zrinjevac dolazi kao aktualni europski prvak iz Birminghama i pobjednik Dijamantne lige, gdje je u petak u briselskom finalu bacio disk dalekih 71,29 metara.

PROMO Jubilej atletike koji spaja kulturu, turizam i sport
Jubilej atletike koji spaja kulturu, turizam i sport

Popisu velikih atletskih imena koje će nastupiti ma mitingu tu nije kraj. Spomenimo još da će kuglu bacati svjetski dvoranski doprvak Jordan Geist, koji je nedavno pobijedio na mitingu Dijamantne lige u Zürichu s osobnim rekordom – 22,53. 

U tjednu između finala Dijamantne lige u Bruxellesu i Ultimativnog svjetskog prvenstva u Budimpešti na stadionu SP Mladost vidjet ćemo, dakle, brojna imena iz vrha svjetske atletike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Jakirović želi Dinamovog dragulja, a tri kluba iz HNL-a u lovu je na Mudražiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jakirović želi Dinamovog dragulja, a tri kluba iz HNL-a u lovu je na Mudražiju

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026