Slijedi atletski spektakl! Miting Dinamo-Zrinjevac ugostit će najbolje svjetske atletičare

Atletski miting Dinamo-Zrinjevac održat će se 8. rujna na atletskom stadionu Sportskog parka Mladost i već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju, sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour - Challenger, taj je brat već "do uha" onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak navečer izgledati bitno drukčije nego danas.

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U bacanju koplja ćemo, tako, vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku doprvakinju Vitu Barbić, koja s lanjskih 57,12 drži rekord mitinga. Već i to je dovoljna pozivnica da svi koji vole atletiku budu u utorak na stadionu SP Mladost. Tih pozivnica, međutim, ima jako puno.

ARHIVA 2016. - Rio de Janeiro: Sara Kolak bacila koplje 66,18m i osvojila zlatnu medalju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od 1:45,15 koliko iznosi rekord mitinga Marina Bloudeka. Aktualni europski doprvak u ovoj disciplini će imati i puno veće ambicije od toga, budući da kao jedini neispunjeni cilj briljantne sezone ističe obaranje svojeg i hrvatskog rekorda (1:44,01), a to onda podrazumijeva utrku ispod 1:44.0.

Srebrni Marino Bloudek vratio se u Zagreb | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Do tog rezultata pogurat će ga i svjetska konkurencija jer u utrci će biti i Kenijac Alex Kipngetich čiji je osobni rekord 1:43.74, Čeh Jakub Dudycha (1:44,48) i Etiopljanin Yohanes Tefera (1:44,49) i drugi vrhunski 800-metraši. Bit će tu i još jedan sjajan hrvatski srednjoprugaš, Nino Jambrešić.

Hrvatski rekord napadat će i polufinalistica EP U Birminghamu na 800 metara, Nina Vuković, koja će na mitingu nastupiti u utrci na 1000 metara. Rekord koji cilja je 2:42,45 Vanje Perišić iz 2011. godine, a brže od tog rezultat su trčale Juliette Whittaker (2:37,54) i Petja Klojčnik (2:40,43), koje će također biti u utrci.

Na programu mitinga su i dvije memorijalne discipline, Memorijal Ivan Buljat na 400 metara i Memorijal dr. Ivan Šebalj u bacanju diska, obje s vrhunskom konkurencijom. Na 400 metara, među ostalima, trčat će Bryce Deadmond, Gabriel Moronta i Rok Frlan, svi s rezultatima obilato ispod 45 sekundi, dok je aktualni rekord mitinga 45,93.

U bacanju diska dovoljno je spomenuti jedno ime – Kristjan Čeh. Sjajni Slovenac na Miting Dinamo-Zrinjevac dolazi kao aktualni europski prvak iz Birminghama i pobjednik Dijamantne lige, gdje je u petak u briselskom finalu bacio disk dalekih 71,29 metara.

Popisu velikih atletskih imena koje će nastupiti ma mitingu tu nije kraj. Spomenimo još da će kuglu bacati svjetski dvoranski doprvak Jordan Geist, koji je nedavno pobijedio na mitingu Dijamantne lige u Zürichu s osobnim rekordom – 22,53.

U tjednu između finala Dijamantne lige u Bruxellesu i Ultimativnog svjetskog prvenstva u Budimpešti na stadionu SP Mladost vidjet ćemo, dakle, brojna imena iz vrha svjetske atletike.