Slijedi veliki teškaški okršaj: U oktogon ulaze Lewis i Blaydes

Stipe Miočić (38) obranio je titulu prvaka teške kategorije i sad ide na mali odmor, ali teškaši neće mirovati. Tako bi se, kako tvrdi Brett Okamoto s ESPN-a, trebala održati borba između Derricka Lewisa i Curtisa Blaydesa

<p>Dok čekamo hoće li u oktogon sa Stipom sljedeći ući Francis <strong>Ngannou </strong>(33) ili Jon <strong>Jones </strong>(33), gledat ćemo još pokoji teškaški meč, a onaj koji bi se trebao održati 28. studenog, mogao bi biti pravi spektakl. Već se duže vrijeme prozivaju preko medija i društvenih mreža, a Derrick 'Black Beast' <strong>Lewis </strong>(35) i Curtis 'Razor' <strong>Blaydes </strong>(29) sad će ući u oktogon - jedan protiv drugog na zasad još nepoznatoj lokaciji!</p><p>Tako barem tvrdi dobro upućeni američki novinar <strong>Brett Okamoto</strong> s ESPN-a. Nakon onog sramotnog meča i pobjede protiv Ngannoua, Lewis je na nevjerojatan način pred sam kraj meča nokautirao Volkova (31, a zatim je izgubio u borbi za titulu protiv Daniela <strong>Cormiera </strong>(41). Nakon toga izgubio je i od <strong>Juniora dos Santosa</strong> (36) te je njegova karijera krenula silaznom putanjom, ali polako se vraća.</p><p>Bio je to težak period za 'crnu zvijer', ali vratio se sa tri vezane pobjede - protiv <strong>Ivanova </strong>(33), <strong>Latifija</strong> (37) i <strong>Olejnika </strong>(43), koji i nisu u vrhu teške kategorije, a njemu su ipak trebala malo slabija imena u ponovnom vraćanju na vrh. A sad će dobiti jednog od najvećih potencijala teške kategorije Curtisa Blaydesa, koji je nakon poraza od Ngannoua krenuo uzlaznom putanjom.</p><p>- Već sam se borio sa svima u TOP 10 osim s <strong>Overeemom </strong>(40)<strong> </strong>i Blaydesom, a tražio sam i meč s njima. Overeem me odbio tri puta u mjesec dana prije nego se pojavila opcija s Aleksejem Oleinikom. Tražio sam i Blaydesa, a ako mi on ne vjeruje, neka slobodno to provjeri s Mickom (Maynardom) - rekao je Lewis.</p><p>Nanizao je <strong>Willisa </strong>(33), <strong>Abdurakhimova </strong>(38), dos Santosa i Volkova, a po imenima je i nekako logično da se onda susretnu putevi dvojice Amerikanaca. Blaydes se posljednji put borio u lipnju, a Lewis početkom kolovoza pa bi im tri mjeseca za pripremu trebala biti dovoljna, ako se borba dogovori.</p>