Slijepac išao na sve utakmice Valencije pa dobio statuu...

Navijač španjolskog nogometnog prvoligaša Valencije Vicent Navarro Aparicio dobio je na tribinama stadiona Mestalla brončanu statuu kao zahvalu što je godinama dolazio na utakmice 'Šišmiša' premda je izgubio vid.

Vicent Navarro je sa 54 godine izgubio vid zbog odvojene mrežnice, međutim to ga nije zaustavilo i više od deset godina dolazio je na Mestallu na svaku domaću utakmicu svog kluba doživljavajući igre 'šišmiša' na drugačiji način.

Prije dvije godine Navarro je preminuo u dobi od 89 godina, a klub mu se odužio na sjajan način. Na mjestu na kojem je sjedio, 15. red, sjedalo 165, postavio je brončanu statuu, te ispisao njegov ime kako bi on zauvijek ostao dio Mestalle i Valencije.

