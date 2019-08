Slijevaju se čestitke: Hajduk su bodrili i Stipe, Suba, Vlašić...

Hajduk je nakon tri i pol godine pobijedio zagrebačkog rivala Dinamo i tom pobjedom došao do prvog mjesta tablice 1. HNL. Nad Dinamom je slavio minimalnom prednošću 1-0 (0-0)nakon pogotka Jradija u 56. minuti susreta, no i to je bilo dovoljno da svi navijači Hajduka padnu u trans.

Tako je bilo i s bivšim igračima "bilih" koji su na društvenim mrežama podijelili da su cijelu utakmicu pratili svoj voljeni klub.

Podsjetimo, bila je to prva pobjeda "bilih" nad Dinamom u Splitu nakon 1259 dana, dok su na prvom mjestu ljestvice HNL-a zasjeli nakon 1399 dana. Bio je to i prvi prvenstveni poraz Dinama, koji je dominirao u prvom dijelu, ali je bio i posve nadigran u drugom dijelu. Uz sve navedeno, prvi je ovo put da je Dinamo izgubio od Hajduka otkad je Nenad Bjelica strateg "modrih".

Derbi se igrao pred gotovo 30.000 navijača, od kojih, logično, većine hajdukovaca koji su pjesmom nosili svoje "bile" do pobjede nad najvećim rivalom i klubom koji će igrati u grupnoj fazi Lige prvaka.

Foto: Instagram