Slišković otkrio anegdote s Gudeljom: 'U mojoj se kući skrivao od znatiželjnih fanova'

Po prirodi posla vrlo često sam kontaktirao s Ivanom Gudeljem, ali sretali smo se i izvan sportskih terena.

Često me pozivao kao moderatora na panele s poznatim sportašima koje je u sklopu edukacije trenera redovito organizirao, a na njima su gostovale i legende poput Zvonimira Bobana, Igora Tudora, Vahida Halilhodžića, Lina Červara... I svi su se rado odazivali, puni respekta prema velikom nogometašu i čovjeku.

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Pokretanje videa... VIDEO Gudelj dobio mural | Video: TikTok/ čitatelj 24sata

Baka Slišković: Gudelj je imao više uspjeha kod žena od mene

Sretali smo se i u slobodno vrijeme, uglavnom na Marjanu. On bi redovito šetao, ja bih prolazio na biciklu... Zastali bismo i popričali, a tema je, naravno, uglavnom bio Hajduk.

Ali nekako se najradije sjetim odlaska na snimanje filma o Ivanu, "Ivanova igra". Tog dana u Mostaru svoj je dio scena snimao Blaž Baka Slišković, legenda Hajduka, Ivanov suigrač i veliki prijatelj, svjedok vremena i Ivanove veličine.

- Ovdje u Mostaru Ivan je proveo brojne slobodne dane. Pobjegao bi s djevojkom u Mostar, a skrivao bi se u mojoj kući od znatiželje javnosti jer je bio toliko popularan da nije bilo druge nego se skrivati. A ni djevojke s kojima je dolazio nisu bile baš nepoznate javnosti - zagonetno je dodao Slišković te priznao kako je Gudelj imao više uspjeha kod ljepšeg spola od njega.

Nastavio je...

- Ivan se previše trošio na terenu pa nije mogao navečer pratiti moj ritam. Ali, da budem iskren, nisam ni ja mogao često pratiti ritam Momira Bakrača i Milana Petrovića Rica... Ne žalim ni za čime, sve bih opet ponovio. Jedino za čim žalim jest što nismo napravili nešto više u Europi - kazao je Slišković, s čime se složio i Gudelj.

Ivan Gudelj, naš novinar Tomislav Gabelić i Blaž Slišković | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Iako su igrali polufinale Kupa Uefa 1984. protiv Tottenhama, a godinu potom i četvrtfinale protiv Waregema, za njih to nije bio "baš neki uspjeh".

- Mi smo tada imali momčad koja je mogla otići do kraja. Kući smo dobili Tottenham 2-1, a tisak i navijači su nas izvrijeđali, govorili da smo bili loši, da nismo ništa napravili, da nemamo šanse u uzvratu... A gledam danas, danas navijači plješću igračima i nakon poraza... I kao nemaju motiva, pa što će ti veći motiv od 40-50 tisuća ljudi na tribinama? To je nas nosilo - pričao je Slišković, koji je pohvalio Gudelja jer mu je pomogao da se snađe u novoj sredini.

- U Hajduk sam došao iz srca. Mene su uvijek u Splitu pozdravljali pljeskom, zato sam i došao, iako su me zvali i ostali klubovi. Ipak je privilegija nositi dres Hajduka. Znaš kako, dočekali ste me ti i Čelić i kazali da ćete trčati za mene. Ono što si ti imao tada, tu trku, duel i snagu, ali i tehniku... Danas više nema tako polivalentnih igrača - podsjetio je Slišković Gudelja, a on mu je uzvratio:

- Nisi ni ti bio loš. Svi su ti htjeli dodati loptu jer su bili sigurni da će tako sudjelovati u akciji za gol, ha, ha, ha...

- Nisam, ha, ha, ha... A bio sam i malo bolji od tebe navečer. Ti si se trošio tijekom utakmica pa nisi mogao pratiti moj tempo, ha, ha, ha... A nije da nisi bio popularan kod žena. Hajde, sjećaš se kako si se krio kod mene u Mostaru - upitao je Slišković, a Gudelj spremno odgovorio:

- Da, tvoja mama je bila zlatna žena, uvijek bi me čekala spremna soba...

- I danas stalno pita za tebe. Bili smo kao braća, a i ona je uvijek govorila da je dobila još jednoga sina u tebi. Dobro smo se slagali. Ja sam znao cijeniti tebe i Ćelića, bio sam svjestan da vi morate tri puta osvojiti loptu da bih ja nešto napravio s njom. Vi ste obavili prljavi posao, a ti si još i stizao ispratiti napad i zabiti gol... E, da je takvih igrača danas, suhim zlatom bi ih plaćali - zaključio je Slišković, koji je, otkrio nam je Gudelj, osim na terenu bio jednako nenadmašan i na fliperima.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

'E, to ti je taj Gudelj, najbolji nogometaš Jugoslavije...'

No, osim samog svjedočenja Sliškovića i druženja s legendama Hajduka, na tom me putu oduševio i događaj s bosanskohercegovačke carine. Kad je Ivan predao dokumente na kontrolu, stariji carinik ga je oduševljeno pozdravio:

- Ivane, za mene si ti najbolji igrač u povijesti bivše Jugoslavije, pa neka priča tko što hoće... - kazao je, a onda krenuo nabrajati uspomene i utakmice Hajduka u kojima je Ivan bio u glavnoj ulozi.

Nije mario za kolonu koja se stvarala iza nas, a onda se u jednom trenutku okrenuo prema mlađem kolegi i upitao ga zna li s kim to on priča.

- Mladić se zbunio, a kad mu je stariji kolega kazao da je to Ivan Gudelj, ostao je jednako zbunjen.

- Ne znam, nisam čuo za Ivana Gudelja... Ali u mom se selu za curu koja ima dobre noge kaže da ima noge kao Ivan Gudelj. Pa ako ste vi taj...

Naravno, svi smo prasnuli u smijeh, a stariji kolega je dodao:

- E, to ti je taj Ivan Gudelj, najbolji nogometaš bivše države...