Sljemenska kraljica: Najviše se bojim da se kruna ne razbije. Pa do sada su sve četiri pukle...

Lice Mikaele Shiffrin postalo je prepoznatljivo s krunom Snježne kraljice. Sjajna Amerikanka po peti je put slavila u sljemenskom slalomu, s čime je postala skijašica s najviše pobjeda na Snježnoj kraljici. Iza sebe Shiffrin je ostavila Slovakinju Petru Vlhovu i Šveđanku Annu Swenn-Larsson.

- Sjećam se jedne utrke ovdje na kojoj sam se mučila više nego danas. Osjećala sam se jako dobro, bilo je to dobro skijanje u obje vožnje. Imala sam plan, držala sam ga se i cilj je bio gurati samo što jače. Sve je bilo teško, ali nisam osjećala da riskiram. Ako osjećam da je opasno, onda se povučem. Jedan zavoj je imao veliku rupu, na tom dijelu neke su se cure borile s tim, ali ja znam znala da ima neka zamka.

Izgleda tako lako kad ti skijaš i pobjeđuješ?

- Nije baš tako lako ha-ha. Rekla sam si da mogu pobijediti danas. Okej sam s tim i ako ne pobijedim. Probati skijati kako znam i biti svoja. Gledala sam kako je Petra Vlhova skijala prošle godine, dala sam sve od sebe, ali nisam bila brža. Zbog toga sam jače trenirala i sad skijam najbolji slalom u životu. Zadnjih pae utrka pokazala sam svoje najbolje izdanje. Taj moj vrhunac kad tad će biti gotov, ali dok ne bude, ja ću dati sve od sebe da pobjeđujem.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Zagrebu je slavila peti put i tako se odvojila na vrhu s najviše titula ispred Marlies Schild.

- U Killingtonu imam pet pobjeda, kao u Zagrebu. U Leviju imam šest, valjda, nemam pojma. Ali sutra idem po šestu i u Zagrebu.

Ako i u četvrtak pobijedi, izjednačit će se s Lindsey Vonn kao skijašica s najviše pobjeda. Zasad joj sunarodnjakinja sama na 82. Ali ne zadugo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nikada nismo pričale o rekordima. Ja samo ovo radim jer uživam u skijanju.

Sljemenska kraljica bila je zadovoljna stazom.

Mikaeli je tek 27 godina, a već sada je jedna od najboljih skijašica u povijesti. Ove sezone mogla bi postati i najveća ikada. Je li ju to promijenilo kao osobu?

- Moja karijera je išla u valovima. U nekim trenucima sam bila jako nervozna i s puno očekivanja i bilo je trenutaka kada sam bila mirna i kad sam uživala. Iskusila sam toliko stvari. Nikad ne znaš što će se dogoditi. Osjećam se da imam više znanja, ali mislim da sada sve više cijenim nego kad sam bila mlađa.

Staza je bila dosta teška, ali za to je krivo toplo vrijeme, ne organizatori. Danonoćno su radili na njoj, no bolje od ovoga nisu mogli.

Je li bila zabrinutost da staza neće izdržati u drugoj vožnji?

- Strahovali smo, ali nisam mislila da je opasno. Istina je da je jako toplo i na to ne mogu utjecati organizatori, to je problem klime. Nitko se ne pita to večeras, ali rekordno visoke temperature, to što smo uopće skijali danas je nevjerojatno. Sretna sam i zahvalna što sam skijala danas, nadam se da ću i sutra. Nisu sjajni uvjeti, naravno da želimo svi bolje. Kada je snijeg mekan, postoji opasnost da padneš. Nisu organizatori krivi, nego klima. Ako uvjeti biti još teži, moramo misliti na sigurnost.

Simpatična Mikaela napunila je vitrine trofejima, a posebno mjesto ima sljemenska kruna. Pa gdje ih drži?

- Imam vitrinu s trofejima u mom dnevnom boravku, sve su tamo poredane u mojoj kući, u prvom su planu jer su najljepše. No, najveće pitanje je kako doći doma, a da mi se ne razbije. Jako je osjetljiva, svaka kruna mi se do sada razbila pa smo ih morali popravljati.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Petra Vlhova je pobijedila u tri posljednje utrke na Sljemenu, ali ove sezone ne može savladati Shiffrin i još uvijek čeka na prvu pobjedu od početka sezone u Leviju. Slovakinja, koja ima gromoglasnu podršku na Sljemenu, otkrila je nakon utrke kako je razočarana što još uvijek nije pobijedila u novoj sezoni.

- Iskreno, da, malo. Ali sretna sam s drugim mjestom, ove je godine Mikaela stvarno jaka. Nadam se da će pobjeda doći uskoro, trudim se.

Kakva je bila staza...

- Staza je bila prilično dobra, malo grbava, očekivala sam da će biti u gorim uvjetima! Nadam se da će isto biti ili sutra, čak i bolje. Sviđa mi se ova utrka, volim biti ovdje u Zagrebu, organizaciju, sretna sam biti na postolju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Anna Swenn-Larsson nastavila je odličnu formu u slalomu. Osvojila je treće postolje sezone na Sljemenu s čime je vrlo zadovoljna.

- Zadovoljna sam, bila sam vrlo dobra u prvoj vožnji, a i druga je bila dobra. Vrlo sam zadovoljna s postoljem - rekla je.

Kakva je bila staza? Bolja ili gora nego prošle godine?

- Ne znam je li bilo bolje prošle godine, mislim da je više manje isto... ali naravno, želiš da je bila bolja staza za svakoga.Gledala sam nekoliko cura i sve su imale isti problem. Borim se do kraja, isto sam napravila i danas i treće je mjesto odlično.

Možeš li biti bolja od Shiffrin i Vlhove?

- Da, da, sigurna sam. Obje sam pobijedila ove godine tako da mogu to učiniti, ali su jako dobre i skoro nikad ne rade pogreške. Moram to poboljšati da se mogu boriti s njima, ali znam da ih mogu poraziti.

